Comunicado do Business Wire :City of Tampere

No prazo estabelecido, 57 propostas foram submetidas ao concurso internacional de ideias urbanas de Viinikanlahti em Tampere, lançado em maio de 2019. O júri selecionará no máximo seis candidaturas para a próxima fase. Os projetos podem ser vistos no site da competição. O vencedor será anunciado em abril de 2020.

A segunda fase da competição começará em 15 de novembro de 2019. Os autores das inscrições selecionadas receberão novas instruções do júri e continuarão trabalhando no projeto. O júri anunciará os vencedores em abril de 2020. Até então, as propostas apresentadas sob pseudônimo podem ser vistas em https://first-phase-entries.viinikanlahti.weup.city.

De acordo com a estratégia da cidade de Tampere, novos métodos de trabalho digital serão usados na organização da competição. Por exemplo, o sistema de recepção e avaliação digital faz com que a competição seja ecológica, permite um processamento mais fácil das inscrições do concurso e permite que elas sejam disponibilizadas para todos on-line.

"É ótimo que as inscrições estejam disponíveis publicamente no site da competição para serem vistas pelos cidadãos e profissionais finlandeses e estrangeiros no campo. Acredito que uma ampla visibilidade aumentará o resultado do projeto", disse o vice-prefeito Jaakko Stenhäll, presidente do júri.

A área de Viinikanlahti está localizada no lago Pyhäjärvi e faz fronteira com o centro da cidade de Tampere. Atualmente, a área inclui, por exemplo, uma estação de tratamento de águas residuais. O objetivo do concurso é identificar as melhores ideias de arquitetura urbana e paisagística para habitação e lazer. Viinikanlahti é um dos principais projetos do programa de desenvolvimento cinco estrelas do centro da cidade de Tampere.

As inscrições para o concurso Viinikanlahti podem ser vistas em: https://first-phase-entries.viinikanlahti.weup.city

Mais informações sobre a competição em: www.tampere.fi/viinikanlahti

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-rakentamishankkeet/viinikanlahti.html (em finlandês)

https://tampere.weup.city/viinikanlahti-competition www.tampere.fi/keskustahanke

Vice-prefeito, presidente do júri Jaakko Stenhäll +358 45 1378 505 jaakko.stenhall@tampere.fi Gerente de Desenvolvimento de Projetos Minna Seppänen +358 401509857 minna.seppanen@tampere.fi

