Duas pessoas foram mortas numa rua da cidade alemã de Halle (Saxônia-Anhalt), em um tiroteio em que os autores fugiram, informou a polícia local.

"Duas pessoas foram mortas em Halle, de acordo com as primeiras constatações. Vários tiros foram disparados. Os supostos autores fugiram em um veículo", disse a polícia no Twitter, pedindo aos moradores que fiquem em casa.