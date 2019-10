EUA, Japão e Coreia do Sul discutem a desnuclearização norte-coreana

Autoridades dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul se reuniram na terça-feira na capital americana para discutir a desnuclearização da Coreia do Norte, dias após a interrupção das negociações entre Pyongyang e Washington na Suécia.

O representante especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, conversou com seus colegas sul-coreanos e japoneses, informou o Departamento de Estado em comunicado.

"Eles reafirmaram a importância de manter uma estreita coordenação sobre a Coreia do Norte para alcançar a desnuclearização total", segundo o texto.

As discussões iniciadas no sábado na Suécia sobre o programa nuclear norte-coreano foram paralisadas, com Pyongyang acusando Washington de ter causado o fracasso, enquanto os Estados Unidos disseram, pelo contrário, que tinham sido "boas".

Outras reuniões sobre o desarmamento nuclear norte-coreano já foram realizadas em Estocolmo, em março de 2018 e janeiro de 2019.