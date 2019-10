Comunicado do Business Wire :Shiseido Company, Limited

A Shiseido Company, Limited (Bolsa de Valores de Tóquio, Primeira sessão: 4911) ("Shiseido") anunciou hoje que a Shiseido Americas Corporation ("Shiseido Americas"), uma subsidiária da Shiseido, assinou o contrato definitivo de aquisição da DRUNK ELEPHANT? ("Drunk Elephant"), uma marca de prestígio líder e de rápido crescimento e uma especialista reconhecida no desenvolvimento de produtos compatíveis limpos e eficazes. A aquisição da Drunk Elephant fortalece a liderança da Shiseido no mercado global de cuidados com a pele.

A Drunk Elephant foi fundada em 2012 por Tiffany Masterson como uma marca entre gerações orientada para soluções para todos os tipos de pele e, desde então, experimentou um crescimento exponencial em uma ampla gama de consumidores de diferentes demografias, incluindo Gen Z e Millennials. Sua variedade de produtos heroicos icônicos usa ingredientes biocompatíveis que beneficiam diretamente a saúde da pele e apoiam a integridade e a eficácia das formulações. Os produtos eficientes da Drunk Elephant, a voz exclusiva e divertida da marca e o forte envolvimento da comunidade ajudaram a criar seguidores leais, criando espaço substancial para um crescimento maior à medida que é apresentado a mais consumidores ao redor do mundo.

A Drunk Elephant será capaz de alavancar a plataforma global e recursos da Shiseido para expandir para mercados novos e existentes nas Américas e internacionalmente, incluindo Europa e Ásia. O Centro Global de Inovação e o Centro Digital de Excelência da Shiseido fornecerão uma riqueza de conhecimentos e uma rede de suporte exclusiva, maximizando as oportunidades de crescimento e desenvolvimento da Drunk Elephant em todos os canais.

Masahiko Uotani, presidente e diretor executivo da Shiseido, declarou, "Temos o prazer de anunciar a aquisição da Drunk Elephant, uma das marcas de prestígio que crescem mais rápido na história. Essa transação está diretamente alinhada com a VISÃO 2020 da Shiseido com o objetivo de acelerar o crescimento e criar valor por meio de parcerias estratégicas. A abordagem da Drunk Elephant ressoa fortemente com seus consumidores altamente engajados e leais, que valorizam a integridade e a eficácia das formulações da Drunk Elephant combinadas com uma abordagem divertida e curiosa. Estou confiante de que, sob a liderança de Marc Rey nas Américas e com a plataforma global e recursos exclusivos da Shiseido, vamos apoiar fortemente a Drunk Elephant em sua trajetória de crescimento contínuo. Estou muito satisfeito em receber a Tiffany e a equipe da Drunk Elephant na família Shiseido para juntos buscarmos nossa missão de longo prazo de "INOVAÇÕES DE BELEZA PARA UM MUNDO MELHOR".

Marc Rey, diretor executivo da Shiseido Americas e diretor de crescimento da Shiseido, acrescentou, "Essa parceria nova e incrivelmente empolgante se baseia no impulso significativo da Shiseido e em seu histórico de sucesso na aquisição de marcas distintas e as melhores da categoria. A Drunk Elephant está mudando a maneira como as pessoas entendem e experimentam a beleza oferecendo produtos que são eficazes e compatíveis limpos. A Drunk Elephant é construída sobre uma base sólida de marca e uma filosofia única que se encaixa perfeitamente com os valores e a herança de cuidados com a pele da Shiseido. Nossas culturas inovadoras e centradas nas pessoas estão bem alinhadas e compartilhamos um compromisso inabalável com nossos consumidores. Eu também acredito que a marca contribuirá para o desempenho comercial da Shiseido nas Américas. Estamos muito felizes em receber a Tiffany e a equipe da Drunk Elephant na família Shiseido e eu sei que eles vão se sentir em casa desde o primeiro dia."

Tiffany Masterson, sócia fundadora e diretora de criação na Drunk Elephant, comentou, "Comecei esse negócio como uma outsider do setor e, desde o início, fiz as coisas de maneira um pouco diferente. Me juntar a uma empresa de beleza poderosa como a Shiseido, que lidera a indústria em inovação e excelência global, é um sonho tornado realidade para mim e para a Drunk Elephant. Compartilhamos valores semelhantes, principalmente um compromisso inabalável com o consumidor. Escolhi um parceiro que deixará a marca continuar sendo ela mesma, com as mesmas formulações e a mesma equipe."

A transação foi liderada pela Shiseido Americas e pela equipe baseada em Nova York da Shiseido Global M&A;, em estreita coordenação com a Shiseido Company, Limited, a sede da empresa. Ao fechar a compra, a Drunk Elephant irá operar dentro da Shiseido Americas e Tiffany Masterson, sócia fundadora e diretora de criação da Drunk Elephant, continuará em sua função de diretora de criação e assumirá a função adicional de presidente, reportando-se diretamente a Marc Rey. A transação está sujeita a aprovação regulatória e condições de fechamento costumeiras e deve ser concluída antes do final do ano.

Jefferies LLC atuou como consultor financeiro para a Shiseido Americas, e Jones Day atuou como assessoria jurídica da Shiseido Americas. A Financo and Moelis & Company, LLC atuou como conselheira financeira da Drunk Elephant e a Sidley Austin LLP como assessoria jurídica.

SOBRE a Drunk ElephantA Drunk Elephant foi lançada em agosto de 2013 por Tiffany Masterson, dona de casa de Houston, depois de fazer uma extensa pesquisa em busca de soluções para seus próprios problemas de pele. A partir dessa pesquisa, ela desenvolveu uma filosofia e uma coleção únicas de produtos que rapidamente ganharam seguidores globais de boca em boca. A Drunk Elephant é conhecida por criar a categoria Compatível Limpa e é amada por suas fórmulas poderosas, eficazes e biocompatíveis que ajudam os consumidores a ter uma pele saudável e brilhante. A Drunk Elephant usa apenas ingredientes que beneficiam diretamente a saúde da pele ou apoiam a integridade e a eficácia das formulações. As ofertas simplificadas, livres dos Seis Suspeitos (óleos essenciais, álcoois secantes, protetores solares químicos, SLS, silicones e fragrâncias/corantes) da Drunk Elephant fornecem cuidados para a pele orientados na solução para todos os tipos de pele. A Drunk Elephant é oferecida em mercados globais selecionados. Para obter mais informações, visite www.DrunkElephant.com

