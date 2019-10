Comunicado do Business Wire :Mavenir

A Mavenir, única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem, anunciou hoje seu Mobile Business Fabric?, uma estrutura de comunicações de negócios fluida e dinâmica para atender as crescentes necessidades digitais das empresas conforme a mobilidade se torna um fator decisivo e os clientes exigem mudanças.

O Mobile Business Fabric? da Mavenir consiste em um portifólio de soluções de negócios integradas concentradas em habilitar trabalhadores móveis sem mesa para empresas de todos os portes, de pequenas e médias até grandes empreendimentos. Este portfólio integra mensagens de voz móveis, de vídeos móveis, rich communication services (RCS) e SMS, caixa postal, resposta de voz interativa (interactive voice response, IVR), chatbots, gestão de fraude SpamShield? e geradores de monetização em ofertas seguras, de nuvem de altíssimo padrão.

Eles são combinados com capacidades de ativação digital para serviços de provisionamento, integração e faturamento via interface omnicanal intuitiva. Sua funcionalidade embutida evita integrações longas, caras e complexas com os sistemas de suporte ao negócio (business support systems, BSS) do provedor de serviço ou parceiro de canal, acelerando o tempo para mercado e o tempo para receita.

As soluções de Mobile Business Fabric da Mavenir no momento estão implantadas e em implantação em diversas operadoras de telefonia móvel de primeira categoria nos EUA, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Índia e Japão.

"A visão da Mavenir é transformar a economia da rede móvel e acelerar a transformação de negócios para parceiros de canal e operadores móveis", disse Guillaume Le Mener,vice-presidente sênior e gerente geral de soluções de empreendimento móvel da Mavenir. "O Mobile Business Fabric é um portfólio coeso que oferece verdadeiras experiências nativas em celular e consideram a base de usuário móvel sem mesa para gerar correntes de renda adicionais, proteger sua base de clientes existente e reduzir a rotatividade de clientes."

Informações de apoio:

-- Hoje, 80% da força de trabalho global são trabalhadores de primeira linha móveis "sem mesa" e os 8 principais setores sem mesa (agricultura, educação, cuidados com a saúde, varejo, hospitalidade, transporte e construção) empregam 2,7 bilhões de pessoasi.

-- Os trabalhadores móveis sem mesa requerem fluxos de trabalho simplificados beneficiando-se de seus poderosos dispositivos móveis enquanto se deslocam.

-- Atualmente, a maioria das soluções no mercado foi desenvolvida para trabalhadores em escritórios e depois adaptadas para incluir algumas capacidades de mobilidade limitadas. Isso pode levar à frustração do usuário, particularmente para pequenas e médias empresas (PMEs) móveis que estão sendo mal atendidas.

O Mobile Business Fabric da Mavenir muda o paradigma com um portfólio nativo em celular que não precisa de administradores de TI, de investimentos em hardware nem de gestão de dispositivo complexa, enquanto oferece perfeita integração para ajudar a acelerar o tempo para receita.

"Como solução de software como serviço (Software as a Service, SaaS) inovadora e ágil, o portfólio de Mobile Business Fabric da Mavenir possibilita que nossos parceiros globais abordem o mercado de empreendimentos, assim como o carente segmento PME" disse Marek Wasilewski, vice-presidente sênior de canal de empreendimentos globais. "Nossas soluções inovadoras desenvolvidas para os trabalhadores móveis sem mesa - que normalmente têm uma mentalidade de quero fazer eu mesmo e quero agora - simplificam a integração, removem a complexidade de gestão e, principalmente, estão concentradas em acrescentar resultados de negócios positivos."

O portfólio de Mobile Business Fabric chega ao mercado com as seguintes soluções:

-- Mobile Business Messaging (mensagem de negócios móvel)- A mensagem de negócios RCS Business Messaging como serviço também possibilita às PMEs abordarem as necessidades das marcas para se comunicarem com os clientes no canal de mensagem móvel, que inclui campanhas de marketing (A2P) e chatbots (P2A), potencializando o ecossistema parceiro de RBM da Mavenir para acelerar o tempo para receita.

-- Mobile Business Contact (contato de negócios móvel) - Ajudar os negócios de todos os tamanhos a minimizar o número de oportunidades de negócios perdidas com um centro de contato como serviço (contact center as a service, CCaaS) omnicanal de etiqueta branca desenvolvido para acesso fácil e rápido. Ele habilita interações omnicanais (telefone, e-mail, chat, mensagens de texto, sociais) contínuas com clientes; com implantação rápida usando padrões pré-construídos e integrações API com ferramentas populares e plataformas de IA.

-- Mobile Business Communications and Collaboration (colaboração e comunicações de negócios móveis)- comunicações e colaboração como serviço unificadas (communications and collaboration as a service, UCaaS) construídas sobre elementos de controle de chamada móvel, que aproveita a aplicação da qualidade de serviço (quality of service, QoS) da rede móvel, bem como a mensagem RCS para permitir que empresas enviem mensagens de texto para usuários internos e externos, quebrando as tradicionais restrições de implantação de mensagem instantânea proprietária.

As soluções Mobile Business Fabric anunciadas estão disponíveis hoje como um serviço hospedado da nuvem da Mavenir ou oferecidos na rede do provedor de serviço. A Mavenir já está adaptando mais produtos e soluções no Fabric, previstos para o início de 2020.

Sobre a Mavenir:

A Mavenir é a única fornecedora de software do mercado para redes de ponta a ponta e nativas na nuvem. A empresa tem como objetivo acelerar a transformação de redes de software e redefinir a economia de redes para provedores de serviços de comunicação (Communications Service Provider, CSP) ao oferecer um portfólio abrangente de produtos completos em todas as camadas do conjunto de infraestrutura de rede. Desde camadas de aplicação/serviço de 5G até núcleo de pacote e RAN, a Mavenir lidera em matéria de soluções de rede nativas na nuvem evoluídas, possibilitando que usuários finais realizem experiências inovadoras e seguras. Aproveitando os avanços dos primeiros atuantes no mercado em VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC e RAN virtualizada, a Mavenir acelera a transformação de redes para mais de 250 clientes CSP em mais de 130 países, os quais atendem uma parcela superior a 50% dos assinantes do mundo.

Nós incorporamos arquiteturas tecnológicas e modelos de negócios inovadores e revolucionários que promovem agilidade, flexibilidade e velocidade de serviços. Com soluções que impulsionam a evolução da NFV para obter economia de escala na internet, a Mavenir oferece soluções para ajudar as CSPs na redução de custos, geração de receita e proteção da receita. Saiba mais em mavenir.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

