Uribe, o influente ex-presidente da Colômbia enfrenta a justiça

Álvaro Uribe, o ex-presidente e político popular na Colômbia, é interrogado na terça-feira (8) pelo mais alto tribunal em um processo que pode desencadear seu eventual julgamento por manipulação de testemunhas.

Foi a primeira vez que um ex-presidente colombiano respondeu um inquérito à Suprema Corte.

O depoimento foi dado a portas fechadas durante sete horas no tribunal que julga beneficiados com foro privilegiado.

Uribe, que governou entre 2002 e 2010 com uma política de segurança tão aplaudida quanto criticada, entrou na diligência com escolta e sem falar com a imprensa. Fora do Palácio da Justiça, simpatizantes e oponentes se reuniam.

O peso político e a popularidade do também senador Uribe - chefe do partido no poder e mentor do atual presidente Iván Duque - fazem com que seu caso transcenda a esfera jurídica às vésperas das eleições locais de 27 de outubro.

Uribe, 67 anos e presidente de 2002 a 2010 com uma política de mão dura, aplaudida e criticada, enfrenta uma investigação por manipulação de testemunhas em sua qualidade de senador, que pode levá-lo a julgamento por dois crimes relacionados (suborno e fraude processual) e que são puníveis com cerca de oito anos de prisão.

"Não há nenhuma palavra minha que viole a lei", disse Uribe. "Resumo Álvaro Uribe Vélez em uma palavra: honra", disse Duque nesta terça-feira.

A Colômbia entra assim em uma tendência que marcou os países latino-americanos nos últimos anos: a de líderes populares investigados ou processados após deixar o poder e cujos casos se tornam terremotos políticos, dada a importância que mantêm na vida pública.

Isso aconteceu com Lula no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador, Alberto Fujimori no Peru ou Ricardo Martinelli no Panamá.

Os apoiadores de Uribe convocaram marchas de apoio nesta terça, depois das que ocorreram em várias cidades no domingo.

Os juízes que ouviram o ex-presidente terão que determinar se o acusam ou o liberam da suspeita. No primeiro caso, ele enfrentaria um julgamento e, pode-se ordenar sua detenção para impedi-lo de fugir ou interferir no processo. A decisão pode levar dias para ser conhecida.

Para Jairo Libreros, analista da Universidade Externado, a Colômbia vive um momento difícil.

Libreros explicou à AFP que "o nível de polarização do país levou muitos colombianos a adotar posturas de apoio ou repúdio ao senador única e exclusivamente por questões emocionais ou de identidade ideológica, e deixam o tema jurídico em segundo plano".

Contrário ao processo de paz com a antiga guerrilha das Farc, Uribe não só é o líder do Centro Democrático (no poder desde agosto de 2018), mas também foi o senador mais votado e hoje é protagonista da campanha para as eleições de prefeitos e governadores ao lado de seus candidatos.

Seu apoio, no entanto, tem diminuído desde que deixou a Presidência, segundo pesquisas de opinião.