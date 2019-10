Comunicado do Business Wire :Andersen Global

A Andersen Global tem a satisfação de anunciar um acordo de colaboração com a Dr Weder, Kauta & Hoveka Inc, um dos maiores escritórios de advocacia da Namíbia. A presença da Andersen Global na África Austral tem crescido consideravelmente neste ano com acréscimos na África do Sul, Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, Ruanda, Maurícia e, agora, na Namíbia, o 17.º país africano a contar com a presença da organização global.

Com profundas raízes na prática do direito na Namíbia por mais de 70 anos, a Dr Weder, Kauta & Hoveka Inc conta com mais 100 profissionais jurídicos e 19 sócios em toda a Namíbia, com escritórios em Windhoek, Ongwediva, Swakopmund e Grootfontein.

"Nossos negócios são profundamente centrados na promoção de relacionamentos e em nosso modo de agir", comentou André Swanepoel, diretor administrativo do escritório da Dr Weder, Kauta & Hoveka Inc. "Somos transparentes e comprometidos em prestar o melhor serviço a nossos clientes, e temos a satisfação de colaborar com as firmas que integram a organização internacional Andersen Global, que compartilham intensamente de nossos valores."

A Dr Weder, Kauta & Hoveka Inc presta serviços jurídicos a clientes pessoas físicas, jurídicas e famílias nas áreas de litígio, direito trabalhista, direito comercial, direito empresarial e direito tributário, além de transferências de bens.

"A Namíbia se encontra em uma posição única de crescimento e desenvolvimento econômico, o que torna o país um mercado muito importante para nossa estratégia africana e para a continuidade de nossa expansão global", declarou Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e diretor executivo da Andersen. "André e sua equipe compartilham de nossos valores de simplicidade e boa gestão, e não vemos a hora de trabalhar em estreita colaboração com eles na Namíbia."

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica de todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos EUA, a Andersen Global conta hoje com mais de 4.500 profissionais no mundo todo e está presente em mais de 151 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191008005960/pt/

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.