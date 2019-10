Comunicado do Business Wire :lululemon athletica inc.

A lululemon e a Fundação das Nações Unidas anunciaram hoje a formação de uma parceria em torno de um programa inovador para tratar da saúde mental e física dos trabalhadores humanitários e de desenvolvimento da ONU, que atuam na linha de frente dos desafios globais urgentes, para que possam apoiar melhor as comunidades do mundo inteiro. Nos próximos três anos, a lululemon destinará US$ 1 milhão de dólares ao Peace on Purpose, um programa com base em evidências, que oferece acesso a ferramentas e recursos de atenção e autocuidado para que os trabalhadores da ONU desenvolvam resiliência em face às adversidades e ambientes estressantes, como responder às emergências humanitárias, apoiar comunidades que enfrentam altos níveis de pobreza e muito mais. A missão da Peace on Purpose é equipar os trabalhadores humanitários com ferramentas destinadas ao seu próprio cuidado para que possam cuidar efetivamente dos outros.

"A lululemon e a Fundação das Nações Unidas compartilham um compromisso de criar comunidades e desenvolver soluções colaborativas para alguns dos problemas mais urgentes do mundo", disse Calvin McDonald, diretor executivo (CEO) da lululemon. "Com a crescente necessidade de ajuda humanitária internacional e manutenção da paz, queremos cultivar os benefícios duradouros das ferramentas de atenção plena e sustentar o apoio às pessoas cuja missão é servir aos outros."

"Os trabalhadores da ONU estão na linha de frente dos desafios globais para ajudar as pessoas nos momentos de maior necessidade", disse Kathy Calvin, presidente e diretora executiva (CEO) da ONU. "Muitas vezes, este trabalho pode ser estressante e a ONU tornou prioritária o tratamento do bem-estar de suas equipes. Parcerias inovadoras, como a Peace on Purpose, podem apoiar os trabalhadores da ONU, que apoiam o mundo. Com o apoio da lululemon, vamos ser capazes de desenvolver o programa para ajudar mais funcionários da ONU a cuidar de si mesmos e dos outros."

A Peace on Purpose é o resultado de um plano piloto de três anos, liderado pela equipe Here to Be da lululemon e pela Fundação das Nações Unidas, e desenvolvido para solucionar uma série de questões, como desgaste, fadiga da compaixão e efeitos físicos, mentais e relacionais associados ao estresse relatado por funcionários da ONU. A Peace on Purpose trabalha com agências da ONU para desenvolver treinamentos e workshops para mais de 650 funcionários na sede dos EUA e em sete países adicionais - Jordânia, Líbano, Paquistão, Sudão do Sul, Turquia, Turquemenistão e Zimbábue.

Pesquisas, realizadas após treinamentos selecionados, descobriram que mais da metade dos participantes experimentou uma melhoria de mais de 40% no bem-estar geral, como observado nos principais fatores de risco psicológico, como autocompaixão no trabalho, ansiedade e depressão, sintomas relacionados ao trauma, além de sentimentos de angústia.

Os trabalhadores de ajuda humanitária relatam altos índices de esgotamento, estresse e estigmas de saúde mental em ambientes globais difíceis. O currículo da Peace on Purpose apresenta ferramentas de atenção plena e recursos de bem-estar para apoiar os atuais programas de saúde mental da ONU. Estas ferramentas, como a respiração consciente, regulação emocional e ioga, podem ser implementadas para atender às diversas necessidades dos funcionários da ONU nos diversos ambientes em que atuam.

Com o compromisso contínuo de financiamento e parceria de pensamento da lululemon, a Peace on Purpose terá como objetivo treinar pessoalmente mais 3 mil trabalhadores humanitários e do desenvolvimento das Nações Unidas nos próximos três anos, criar um centro de recursos digitais e desenvolver treinamentos condensados e traduções de currículos para alcançar um adicional de 30 mil funcionários da ONU.

A Peace on Purpose é um elemento essencial do compromisso da lululemon com o impacto social e a sustentabilidade. A Impact Agenda (Agenda de Impacto) da empresa é composta por três elementos - Be Human, Be Well e Be Planet - para apoiar e acelerar o impacto positivo significativo no mundo inteiro.

Para saber mais sobre a Peace on Purpose ou a Global Impact Agenda (Agenda de Impacto Global) da lululemon, incluindo o Here to Be, visite https://shop.lululemon.com/story/sustainability.

Sobre a lululemon athletica inc.

A lululemon athletica inc. (NASDAQ:LULU) é uma empresa de vestuário esportivo, inspirada no estilo de vida saudável, para ioga, corrida, treinamento e muitas outras atividades que exigem esforço físico, criando produtos e experiências transformacionais que permitem às pessoas viver uma vida que amam. Estabelecendo o padrão em tecidos técnicos e designs funcionais, a lululemon trabalha com iogues e atletas em comunidades locais para pesquisa contínua e feedback do produto. Para mais informações, acesse www.lululemon.com.

Sobre a Fundação das Nações Unidas

A Fundação das Nações Unidas atua como um parceiro estratégico para ajudar as Nações Unidas a mobilizar as ideias, pessoas e recursos necessários para promover o progresso global e enfrentar desafios urgentes. O nosso foco está em questões que estão no âmago dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na criação de iniciativas em todos os setores para solucionar problemas em escala e no engajamento dos cidadãos em busca de ação. Fundada em 1998 pelo empresário e filantropo Ted Turner, a Fundação das Nações Unidas trabalha com parceiros filantrópicos, corporativos, governamentais e individuais. Saiba mais em www.unfoundation.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

https://www.businesswire.com/news/home/20191008005847/pt/

