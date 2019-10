Ex-poderoso presidente da Colômbia enfrenta a justiça

Álvaro Uribe, o ex-presidente e político mais popular deste século na Colômbia, foi interrogado nesta terça-feira pelo mais alto tribunal em um processo que poderá desencadear um possível eventual julgamento por manipulação de testemunhas.

É a primeira vez que um ex-presidente colombiano responde em inquérito à Suprema Corte.

Mas além desse caráter incomum, o peso político e a popularidade do também senador Uribe - chefe do partido no poder e mentor do atual presidente Iván Duque - fazem seu caso transcender a esfera jurídica e muito mais quando ainda restam dias para as eleições locais no país de 27 de outubro

Uribe, 67 anos e presidente de 2002 a 2010 com uma política de mão dura, aplaudida e criticada, enfrenta uma investigação por manipulação de testemunhas em sua qualidade de senador, que pode levá-lo a julgamento por dois crimes relacionados (suborno e fraude processual) e que são puníveis com cerca de oito anos de prisão.

A Colômbia entra assim em uma tendência que marcou os países latino-americanos nos últimos anos: a de líderes populares investigados ou processados após deixar o poder e cujos casos se tornam terremotos políticos, dada a importância que mantêm na vida pública.

Isso aconteceu com Lula no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador, Alberto Fujimori no Peru ou Ricardo Martinelli no Panamá.

Os apoiadores de Uribe convocaram marchas de apoio nesta terça, depois das que ocorreram em várias cidades no domingo.