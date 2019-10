Comunicado do Business Wire :Euromonitor International

A Euromonitor International, empresa global de pesquisa de mercado, se apresentou no LuxuryLab, em 30 de setembro, destacando como o luxo como símbolo de status está sendo substituído por experiências, com os Millennials e a Geração Z liderando esta mudança.

Entre 2013 e 2018, a indústria de luxo no Brasil foi impulsionada pelas vendas de artigos de couro e carros de luxo, que cresceram 2% e 1%, respectivamente. Nos próximos 5 anos, a expectativa é que o segmento de Experiential Luxury ultrapasse todos os outros, crescendo cerca de 50%, atingindo RS 1 bilhão em 2023.

Segundo a pesquisa Consumer Lifestyles da Euromonitor, em 2019, 46% dos brasileiros disseram que preferem gastar em experiências a adquirir bens. Dentre os consumidores com renda maior ou igual a USD 100 mil, 64% dos Millennials e 100% da Geração Z escolheriam experiências do que gastar em alguma coisa. Esta porcentagem é de 38% entre os Baby Boomers e de 50% na Geração X.

"Os brasileiros continuarão a procurar experiências de luxo. O novo luxo é intuitivo, personalizado e se concentra em oferecer o que os consumidores realmente querem. As marcas de luxo estão abraçando a sustentabilidade e oferecendo bem-estar e aventura", comenta Fflur Roberts, Head de Luxury Goods da Euromonitor International e autora da apresentação.

"Turismo e bem-estar terão grande impacto nos próximos anos, quando a experiência e sua percepção se tornarem uma parte mais crítica da equação', conclui Roberts.

