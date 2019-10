EUA 'rejeita violência como forma de protesto' no Equador

Washington acompanha de perto os acontecimentos no Equador e rejeita "a violência como forma de protesto", no momento em que o governo mantém o estado de exceção por mobilizações contra a alta nos preços dos combustíveis, informou nesta segunda-feira o departamento de Estado.

"Os Estados Unidos estão acompanhando de perto os recentes acontecimentos no Equador. Rejeitamos a violência como forma de protesto político", disse no Twitter o subsecretário interino de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Michael Kozak.

O funcionário acrescentou que os Estados Unidos reconhecem as "difíceis decisões que o governo do Equador adotou para promover a boa governança e estabelecer as bases para um crescimento econômico sustentável".