Petróleo fecha em baixa em meio a incertezas comerciais

O petróleo fechou com leve queda nesta segunda-feira, afetado por preocupações sobre as negociações comerciais sino-americanas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 0,02%, a 58,35 dólares, no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o preço do WTI para novembro caiu 0,11%, a 52,75 dólares.

Investidores pareceram pouco otimistas sobre as negociações que os Estados Unidos e a China retomarão nesta quinta em Washington.

Veículos da imprensa disseram que os chineses limitaram consideravelmente os temas que querem discutir.

"Isso reduz consideravelmente as perspectivas de avanços nas negociações", disse John Kilduff, da Again Capital.

A guerra comercial entre ambas potências está prejudicando o crescimento econômico mundial e, consequentemente, faz prever uma queda da demanda de energia.

O petróleo também foi afetado nesta segunda pelo fortalecimento do dólar, que encarece as transações no mercado.