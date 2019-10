Trump ameaça destruir economia da Turquia, caso 'passe dos limites' na Síria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu nesta segunda-feira (7) "destruir" a economia de Ancara, se for feito algo que "passe dos limites", depois de Washington ter anunciado que abandonava posições-chave no norte da Síria, na fronteira com a Turquia.

"Se a Turquia fizer algo que eu, com minha grande e incomparável sabedoria, considero que passa dos limites, vou destruir e arrasar completamente a economia da Turquia", alertou Trump.

Ancara é um importante aliado da Otan.

O alerta foi feito em um contexto, no qual a retirada dos Estados Unidos das áreas fronteiriças abre as portas para uma possível ofensiva turca contra as milícias curdas.

Os comentários de Trump no Twitter pareciam demarcar os limites para os Estados Unidos, depois que o presidente recebeu críticas de seus próprios correligionários republicanos por abandonarem os curdos.

A decisão americana de se retirar de posições estratégicas parece pavimentar o caminho para a Turquia atacar os curdos que lutaram ao lado de Washington contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O senador republicano Lindsey Graham ameaçou adotar sanções contra a Turquia, caso venha a invadir a Síria. O Pentágono também alertou que os Estados Unidos não apoiam uma operação de Ancara no norte da Síria.