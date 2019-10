Comunicado do Business Wire :Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) anunciou hoje os 50 principais projetos notáveis e influentes dos últimos 50 anos em sua lista de Projetos mais influentes. Este é um ranking inédito do PMI que celebra os projetos mais impactantes dos últimos 50 anos e destaca como o gerenciamento de projetos ajudou a transformar essas ideias em realidade.

A lista de Projetos mais influentes reconhece projetos que transformaram seus setores e todo o cenário de negócios - de tecnologia à saúde, infraestrutura à arquitetura, finanças à entretenimento. Os homenageados incluem conquistas icônicas como Apollo 11, o avião Boeing 747® e o Projeto Genoma Humano, além de triunfos radicais como o Silo Global de Sementes de Svalbard na Noruega e o Parque Solar do Deserto Tengger na China. O projeto mais bem classificado é a criação da World Wide Web.

Os homenageados foram escolhidos entre mais de 1.000 projetos de alto impacto identificados por 400 líderes na comunidade global de gerenciamento de projetos, incluindo líderes e membros de capítulos do PMI, além de acadêmicos e especialistas do setor. As seleções finais, feitas pela equipe de liderança de pensamento do PMI, fornecem uma reflexão inspiradora sobre o que o trabalho de projeto permitiu e o papel central que desempenhou na criação de nosso presente.

"Os projetos que identificamos fornecem informações incríveis sobre como o gerenciamento de projetos mudou, está mudando e continuará a mudar o mundo para melhor", afirmou Sunil Prashara, presidente e CEO do Project Management Institute. "Esta lista demonstra a visão do PMI de como a excelência na execução do projeto será fundamental para enfrentar os desafios e as oportunidades de amanhã".

A lista faz parte da maior celebração do 50º aniversário do PMI, para reconhecer o importante papel que o gerenciamento de projetos desempenhou nas últimas cinco décadas e comemorar para onde a profissão está indo. Além da lista das 50 melhores, o PMI também lançou os 10 projetos mais influentes em 14 categorias em uma variedade de regiões e indústrias.

Para ver a lista completa de homenageados e as 10 principais listas específicas do setor e do local, visite pmi.org/most-influential-projects. A lista também será apresentada em uma edição especial da nossa premiada revista impressa PM Network®.

Os 50 projetos mais influentes

-- World Wide Web - Por conectar tudo e todos

-- Apollo 11 - Por provar que o gerenciamento de riscos e ambições fora do mundo pode tornar o impossível possível

-- Microprocessador Intel® 4004 - Por democratizar o poder da computação*

-- O euro - Por executar perfeitamente a maior mudança monetária da história

-- Projeto Genoma Humano - Por ir além dos silos usuais para desbloquear o elemento básico da humanidade e permitir inovações sem paralelo em medicina, biotecnologia e ciências da vida

-- Dia de solteiros Alibaba® - Por criar o maior dia de comércio eletrônico do mundo e mudar fundamentalmente a forma como as pessoas compram*

-- Carro Prius® - Por conduzir a indústria automobilística em direção a um futuro mais sustentável*

-- Live Aid® Concert - Por reimaginar a magnitude e o modelo da filantropia com uma grande dose de celebridade*

-- Plataforma de microfinanciamento móvel M-Pesa® - Por fornecer tecnologia móvel de ponta que permitiu ao Quênia ultrapassar as economias mais avançadas e iniciar uma revolução bancária*

-- Silo Global de Sementes de Svalbard - Por criar a apólice de seguro definitiva para o suprimento mundial de alimentos

-- Serviço de streaming Netflix® - Provar que um único projeto pode dinamizar uma empresa, uma indústria e hábitos de visualização de todo o mundo*

-- Telefone celular DynaTAC 8000x? - Para conectar telefones a pessoas, não a lugares*

-- Serviço de voz Alexa® - Por tornar a interface do computador ativada por voz parte da vida cotidiana*

-- Semana de moda de Paris - Por transformar uma vitrine sem graça da indústria em um evento global no qual todos vêem

-- Burj Khalifa - Por se firmar como símbolo da diversificação econômica no Oriente Médio

-- Walt Disney World® Resort - Por definir o nível de entretenimento imersivo - e depois elevá-lo várias vezes*

-- Pesquisa do Google® - Por transformar a maneira como pensamos e identificamos as informações*

-- Iniciativa do Cinturão e Rota - Por lançar a maior blitz de infraestrutura que o mundo já viu -1.814 projetos e ainda em expansão

-- Bitcoin - Por colocar a criptomoeda no mapa e dar à luz a blockchain

-- MRI - Por revolucionar a medicina de maneira não invasiva

-- Livros do Harry Potter® - Por tornar a leitura legal - e isso é apenas o começo da mágica*

-- Avião Boeing 747® - Por tornar o mundo menor com o primeiro jato jumbo*

-- iPod® - Por ser o dispositivo de entrada para o iUniverso*

-- Hornsdale Power Reserve - Por mostrar como uma bateria grande poderia revolucionar a energia renovável

-- Comissão Nacional de Reconciliação e Unidade de Ruanda - Por abrir caminho para a recuperação e redenção em meio a traumas graves

-- Estação Espacial Internacional - Por mostrar que a exploração espacial transcende a política global

-- Expansão do Canal do Panamá - Por aumentar uma hidrovia de um século para atender às demandas modernas de remessa

-- Iniciativa Global de Erradicação da Pólio - Por liderar a maior iniciativa de saúde pública do mundo e levar uma doença mortal à beira da eliminação

-- Videogame Atari 2600? - Por trazer jogos de fliperama para casas em todo o mundo*

-- Plano-mestre do Marco Zero - Por ajudar uma cidade e uma nação a cicatrizar, se lembrar e renascer

-- Aadhaar - Por usar biometria para recalibrar como os índios interagem com seu governo e além

-- Vindeby Offshore Wind Farm - Por demonstrar a viabilidade do vento offshore como uma usina de energia limpa

-- BRT de Curitiba - Por desencadear uma revolução no transporte em cidades ao redor do mundo

-- Sistema de rastreamento de pacotes COSMOS? - Por abrir as comportas do comércio eletrônico com rastreamento de pacotes em tempo real para serviço de correio expresso*

-- Projeto Swat Valley - Por defender a educação e o empoderamento de meninas em um país onde sua fundadora foi atacada por exercer esses direitos

-- Enciclopedia online Wikipedia® - Por explorar o conhecimento coletivo do mundo com uma enciclopédia online radicalmente colaborativa e multilíngue*

-- Filmes Star Wars® - Para reinventar efeitos especiais e consolidar o conceito de uma série de sucesso de bilheteria, enquanto leva os espectadores a uma galáxia muito, muito distante*

-- Projeto Tiger - Por resgatar o grande e majestoso felino à beira da extinção na natureza

-- Planta de dessalinização de Sorek - Para aliviar a seca devastadora com uma solução sustentável

-- Primeiro bebê de fertilização in vitro - Por entregar um milagre médico moderno

-- Limpeza de Chernobyl - Por mitigar o pior desastre de usina nuclear do mundo - duas vezes

-- e-Estonia - Por construir o primeiro país digital do mundo

-- Jogo interativo World of Warcraft® - Por levar o jogo a um nível totalmente novo*

-- Grande Colisor de Hádrons - Por permitir descobertas científicas alucinantes que estão ajudando os físicos a decodificar o universo

-- TGV - Por acender o trem-bala ultrarrápido da Europa - com segurança

-- Serviços educativos Khan Academy® - Por demonstrar a vasta promessa do aprendizado online*

-- Software de computador Watson® - Por introduzir inteligência artificial e aprendizado de máquina no mainstream*

-- Parque Solar do Deserto de Tengger - Por construir a Grande Muralha Solar

-- Operação Flood - Por transformar a Índia no maior produtor de leite do mundo e ajudar a impulsionar a economia nascente do país

-- Opera House de Sydney - Por demonstrar o poder da arquitetura de redefinir uma cidade

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação líder mundial para aqueles que consideram o gerenciamento de projetos, programas ou portfólio sua profissão. Por meio de advocacia, colaboração, educação e pesquisa globais, trabalhamos para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a Economia de Projetos: a economia futura em que trabalho e indivíduos são organizados em torno de projetos. Comemorando nosso 50º aniversário em 2019, trabalhamos em quase todos os países do mundo para aprimorar carreiras, melhorar o sucesso organizacional e amadurecer ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos por meio de padrões, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações reconhecidas mundialmente, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, ProjectManagement.com cria comunidades globais online que oferecem mais recursos, melhores ferramentas, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter, @PMInstitute.

