Negociações EUA-China serão retomadas na quinta-feira, anuncia Casa Branca

As negociações comerciais entre funcionários de alto escalão dos Estados Unidos e da China serão retomadas nesta semana em Washington - anunciou a Casa Branca nesta segunda-feira (7), dando um sinal de esperança após meses de deterioração das relações.

O enviado comercial de Pequim, Liu He, vai se reunir com o representante comercial americano (USTR), Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, a partir de quinta.

O diálogo no nível mais técnico vem se desenvolvendo desde o mês passado.

As negociações serão centradas em áreas cruciais de preocupação dos americanos desde o ano passado - direitos de propriedade intelectual, transferência forçada de tecnologias patenteadas, agricultura e implementação do que for negociado, disse o comunicado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta (4) que existe uma "possibilidade muito boa" de chegarem a um acordo.

"Tivemos bons momentos com a China e maus momentos com a China", afirmou. "O que estamos fazendo é negociar um acordo muito difícil. Se o acordo não for 100% bom para nós, não faremos", completou.

Ainda assim, Washington e Pequim preveem continuar a aumentar as tarifas sobre suas respectivas exportações até o fim do ano.