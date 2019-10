Comunicado do Business Wire :FRISS

FRISS, líder de mercado em soluções de riscos e fraudes com inteligência artificial para o setor de seguros de P&C;, anunciou hoje que ampliou sua parceria com a Munich Re, um dos principais fornecedores mundiais de soluções de resseguro, seguro primário e riscos relacionados a seguros, para agora apoiar seguradoras em todo o mundo em sua luta contra a fraude.

A prorrogação do contrato vem após a cooperação bem-sucedida na América Latina e na Península Ibérica, onde ambas as partes trabalham extensivamente em conjunto para combater fraudes e mitigar riscos nas seguradoras de P&C.; As partes agora concordam em apoiar companhias de seguros em todo o mundo.

A Unidade de Consultoria Global da Munich Re está promovendo mudanças transformadoras no setor de seguros por meio da aplicação da ciência de dados e digitalização. As exclusivas soluções da FRISS oferecem uma combinação híbrida totalmente integrada de IA avançada, modelos preditivos, análise de rede e mineração de texto e mais de 600 indicadores de riscos e fraude prontos para uso, utilizados pelas seguradoras para avaliação de riscos em tempo real em subscrição, detecção de fraude em reclamações e investigações na unidade de investigações especiais. Isto fará parte do portfólio consultivo da Munich Re a fim de agregar valor ao cliente, além dos serviços tradicionais de resseguro.

A Munich Re e a FRISS combinarão as melhores práticas do setor e apresentarão soluções práticas para ajudar a desenvolver e melhorar os negócios. As seguradoras terão benefícios de operações mais eficientes e do atendimento rápido ao cliente, o que aumenta a satisfação e a experiência do cliente.

Joachim Mathe, Chefe de Consultoria Global da Munich Re, diz: "Muitos de nossos clientes de seguros veem a necessidade de aumentar a eficiência, reduzir os custos com sinistros e melhorar sua vantagem competitiva com o aumento do uso da automação. Para tirar o máximo proveito destas novas oportunidades, as seguradoras devem armar-se com a competência relevante em análise digital e de dados, incluindo um moderno sistema de TI que suporte estas competências. A combinação de nossa experiência em estratégia e conhecimento mundial de participantes com soluções de riscos e fraudes baseadas em IA fornecidas pela FRISS, ajudará nossos clientes a tomar decisões efetivas de grande cenário."

Ariane Braam-Verkoren, Vice-Presidente de Alianças Globais da FRISS, disse: "Estou extremamente feliz com a extensão de nossa parceria com a Munich Re. Esta é uma confirmação de confiança após nossa frutífera cooperação que mantemos há anos na América Latina e na Península Ibérica. Como uma tecnologia em seguros estabelecida, a FRISS ajuda as seguradoras a transformar seus negócios. Juntamente com a Munich Re, podemos proporcionar ainda mais a transformação digital de nossos clientes. Trabalharemos em todo o mundo para tornar o seguro mais honesto."

Sobre a FRISS

A FRISS está 100% focada na detecção automatizada de fraudes e riscos para as companhias de seguros de P&C; em todo o mundo. Suas soluções de detecção baseadas em IA para subscrição, sinistros e SIU ajudam mais de 175 seguradoras em mais de 40 países a expandir seus negócios. A FRISS detecta fraudes, reduz riscos e dá suporte à transformação digital. As seguradoras entram em operação dentro de quatro meses, obtêm 10 vezes o retorno do investimento (ROI) e mais de 80% de aumento no processamento direto de pedidos de apólices e reivindicações. As soluções da FRISS ajudam a reduzir os índices de perda, possibilitam o crescimento lucrativo do portfólio e melhoram a experiência do cliente. Para mais informação, acesse www.friss.com

Sobre a Munich Re

A Munich Re é uma das principais fornecedoras mundiais de soluções de resseguro, seguro primário e riscos relacionados a seguros. O grupo é composto por segmentos de negócios de resseguro e ERGO, bem como pela empresa de investimentos de capital MEAG. A Munich Re atua a nível mundial e opera em todas as linhas de negócio de seguros. Desde que foi fundada em 1880, a Munich Re é conhecida por sua incomparável experiência em riscos e por sua sólida posição financeira. Oferece proteção financeira aos clientes diante de níveis excepcionais de danos - desde o terremoto de 1906 em São Francisco até a temporada de furacões no Atlântico em 2017 e os incêndios na Califórnia em 2018. A Munich Re possui uma inovadora força extraordinária, que também permite oferecer cobertura contra riscos extraordinários como lançamentos de foguetes, energias renováveis, ataques cibernéticos ou pandemias. A empresa está desempenhando um papel fundamental no avanço da transformação digital do setor de seguros e, ao fazer isto, expandiu ainda mais sua capacidade de avaliar riscos e a gama de serviços que oferece. Suas soluções personalizadas e a proximidade com seus clientes fazem da Munich Re uma das parcerias de risco mais procurada do mundo para empresas, instituições e indivíduos.

www.munichre.com

