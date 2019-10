Mona Lisa retorna a seu espaço no Louvre após reforma no museu

A Mona Lisa retornou nesta segunda-feira a seu espaço no Louvre, depois que a sala em que o quadro é exposto habitualmente passou por reformas para conseguir receber de modo mais eficiente o grande fluxo de visitantes do museu.

Após dois meses de obras, a célebre pintura de Leonardo da Vinci foi transferida da Galeria Medicis para a Sala dos Estados, diante do maior quadro do museu, "As Bodas de Caná", de Veronese.

Um novo vidro de proteção, mais transparente, também foi inaugurado.

A Sala dos Estados não passava por reformas há 15 anos. As obras melhoraram a iluminação e alteraram o circuito de circulação dos visitantes, entre outras modificações.

A Mona Lisa é o símbolo do maior museu do mundo e alguns diretores do centro cultural chegam a lamentar que alguns turistas se interessem apenas por esta obra durante suas visitas. No ano passado, 10,2 milhões de pessoas visitaram o Louvre.

No dia 24 de outubro o Louvre inaugurará uma grande exposição sobre Leonardo da Vinci, mas a Mona Lisa não será deslocada para a ocasião.