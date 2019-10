O guia supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, acusou nesta segunda-feira os "inimigos" de tentar "semear a discórdia" entre Irã e Iraque, país que é cenário há vários dias de protestos que deixaram mais de 100 mortos.

"Irã e Iraque são duas nações cujo coração e alma estão ligados (...) Os inimigos buscam semear a discórdia, mas fracassaram e seu complô não terá efeito", escreveu Khamenei no Twitter, sem entrar em detalhes sobre a identidade dos "inimigos".

De acordo com a agência oficial Irna, o tuíte foi publicado como reação às manifestações que acontecem no Iraque, principalmente em Bagdá e no sul do país, de maioria xiita, desde 1 de outubro, para reclamar a queda do governo, acusado de corrupção, e exigir reformas econômicas.

As autoridades iraquianas acusaram "sabotadores" e "franco-atiradores não identificados" infiltrados para atacar manifestantes e as forças de segurança.

De acordo com fontes médicas e da polícia, entre os mais de 100 mortos estão oito membros das forças de segurança. Mais 6.000 pessoas ficaram feridas.

Os protestos coincidem com o início da peregrinação anual xiita de milhares de iranianos ao túmulo do imã Hussein em Kerbala, 110 km ao sul de Bagdá, que deve terminar em 17 de outubro com a festa de Arbain.