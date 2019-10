Barco da Coreia do Norte bate em navio patrulha japonês

Um barco da Coreia do Norte colidiu nesta segunda-feira com um navio patrulha da agência de pesca japonesa no Mar do Japão, o que provocou a queda de 20 norte-coreanos na água, informou a Guarda Costeira.

"Estamos enviando botes de resgate e aviões à região, mas não temos mais detalhes a respeito", afirmou à AFP o porta-voz da Guarda Costeira do Japão, Kazuma Nohara.

As primeiras informações sugerem que o barco era um pesqueiro norte-coreano. Não foram divulgadas informações detalhadas sobre o estado da tripulação.

A colisão aconteceu a 350 km ao noroeste da península de Noto, em Ishikawa, região central do Japão.

"Intensificamos as patrulhas na região para cooperar com a agência de pesca nos últimos anos, em consequência das denúncias sobre a atividade de barcos pesqueiros norte-coreanos", disse o porta-voz.

Analistas apontam que os pesqueiros norte-coreanos avançam cada vez mais longe de suas costas, pressionados pela demanda.