Oito manifestantes foram mortos neste domingo (6) em confrontos com as forças de segurança em Bagdá, no sexto dia de um movimento de contestação contra o governo marcado pela violência que deixou mais de cem mortos, segundo fontes policiais e médicas.

Durante os confrontos no reduto xiita de Sadr City, no leste de Bagdá, tiros foram ouvidos enquanto manifestantes queimavam pneus e atiravam fogos de artifício nas forças de segurança, relataram testemunhas.