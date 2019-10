Soldado da ONU é morto e 4 outros feridos em explosão no Mali

Um soldado da missão de paz da ONU no Mali morreu e quatro outros ficaram feridos neste domingo na explosão de um artefato no nordeste do Mali, anunciou o porta-voz da Minusma.

Os soldados da paz estavam em uma patrulha de segurança perto de Aguelhok esta manhã quando aconteceu a explosão, informou o porta-voz Olivier Salgado no Twitter.

Foi em Aguelhok que um ataque jihadista custou a vida de onze soldados chadianos da Minusma em janeiro.

O ataque foi reivindicado pelo Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos, a principal aliança jihadista no Sahel ligada à Al-Qaeda.

A Minusma, criada em 2013, contabiliza mais de 200 mortes.

As forças de paz também foram atacadas na manhã deste domingo nas proximidades de Bandiagara (centro) por elementos de um grupo armado não identificado e reagiram, disse Olivier Salgado, sem mencionar vítimas.