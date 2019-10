Abbas disposto a discutir com o Hamas para realizar eleições na Palestina

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, disse neste domingo que discutirá planos para novas eleições parlamentares com todos os grupos, incluindo seu histórico rival Hamas.

Ao se reunir com os principais líderes palestinos em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, Abbas renovou sua promessa de realizar eleições, as primeiras desde 2006, mas sem determinar um prazo.

Ele anunciou a formação de comitês para "se comunicar com a comissão eleitoral e todos os grupos, bem como com as autoridades israelenses".

O Hamas e o Fatah - o grupo do presidente da Autoridade Palestina - estão em desacordo desde 2007, quando os islamitas tomaram a Faixa de Gaza e expulsaram as forças de Abbas, que manteve o controle do governo palestino reconhecido internacionalmente e sediado na Cisjordânia ocupada.

Várias tentativas de reconciliação falharam e os analistas acreditam que as eleições são impossíveis sem uma melhoria prévia nas relações entre os dois grupos.

Em comunicado divulgado no sábado, o Hamas disse que "não sabia o que Abu Mazen (Abbas) quer dizer com eleições gerais".

Por outro lado, Abbas confirmou que a Autoridade Palestina recebeu 1,5 bilhão de shekels (cerca de 430 milhões de dólares) de Israel no domingo.

Esse dinheiro corresponde aos impostos cobrados pela alfândega de Israel por produtos destinados à Palestina.

Em fevereiro, Israel decidiu reter 10 milhões de dólares por mês de impostos alfandegários, argumentando que esse valor era equivalente ao dinheiro que a Autoridade Palestina dá às famílias daqueles palestinos detidos nas prisões israelenses.