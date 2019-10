Coreia do Norte diz que só voltará a negociar com EUA sem 'política hostil'

A Coreia do Norte afirmou em comunicado neste domingo que não tem intenção de continuar as negociações nucleares com os Estados Unidos, a menos que Washington abandone sua "política hostil" contra o país. Os dois países se encontraram para a primeira reunião em sete meses em Estocolmo, na Suécia.



O comunicado, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, foi feito após o principal negociador norte-coreano, Kim Miyong Gil, ter afirmado no sábado que as conversas bilaterais fracassaram "inteiramente porque os EUA não descartaram suas antigas posturas e atitudes". Washington, contudo, diz que os lados tiveram "boas discussões" na Suécia que pretendem continuar em duas semanas.



Kim Miyong Gil disse que a Coreia do Norte não está disposta a realizar "negociações tão repugnantes" como as de Estocolmo até que os EUA tomem "um passo substancial para fazer uma retirada completa e irreversível da política hostil contra a Coreia do Norte". Fonte: Associated Press.