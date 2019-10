Venezuela e Rússia renovam contratos militares e energéticos

Venezuela e Rússia renovaram, no sábado (5), contratos de "apoio e assessoria" em matéria militar e energética que incluem a participação de empresas russas no país sul-americano - anunciou o presidente Nicolás Maduro.

"Renovamos todos os contratos de apoio, assessoria e avanço no aspecto técnico militar", disse o presidente, após se despedir do vice-primeiro-ministro russo, Yury Borisov, com quem se reuniu mais cedo.

Embora não tenha dado detalhes sobre os acordos firmados, Maduro destacou que incluem a "participação de empresas russas em todas as áreas da produção estratégica", como agrícola e de petróleo e gás.

"A cooperação técnico-militar caminha de acordo com o cronograma, de maneira perfeita", acrescentou o presidente venezuelano, segundo a emissora pública de televisão.

A Rússia é um dos principais aliados internacionais de Caracas - junto com China, Cuba e Turquia - e é seu segundo maior credor, depois dos chineses.

Na semana passada, o presidente venezuelano fez uma visita oficial ao Kremlin, na qual foi recebido por Putin.

Segundo Maduro, na ocasião, Moscou ratificou seu apoio para fortalecer a "capacidade técnica de defesa" venezuelana.