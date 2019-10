Xi e Kim celebram amizade 'imortal' entre China e Coreia do Norte

O presidente chinês, Xi Jinping, elogiou a relação "durável, saudável e estável" entre China e Coreia do Norte - anunciou neste domingo (6) a agência de notícias estatal Xinhua, no momento em que os dois países celebram o 70º aniversário de suas relações diplomáticas.

O dirigente norte-coreano, Kim Jong-un, enviou uma mensagem para Xi, manifestando que a "amizade invencível" entre os dois países "será imortal na via do apogeu da causa do socialismo", informou neste domingo a agência oficial norte-coreana KCNA.

A Coreia do Norte foi um dos primeiros países a reconhecerem a República Popular da China, após sua fundação em 1949.

A relação entre as duas nações asiáticas teve "um papel importante e positivo na manutenção da paz e da estabilidade regionais", declarou Xi, citado pela Xinhua.

Desde março de 2018, Xi e Kim se reuniram cinco vezes.

Xi Jinping foi o primeiro líder chinês em 14 anos a ir à Coreia do Norte, em uma simbólica visita em junho.

Segundo a KCNA, Kim afirmou que os dois países vão "defender constantemente a causa do socialismo e preservar a paz e a estabilidade da península da Coreia e do mundo".

Estas declarações mútuas se dão dois dias depois dos festejos por ocasião do 70º aniversário da fundação da China comunista e um dia após as novas negociações, na Suécia, entre Estados Unidos e Coreia do Norte sobre o desarmamento nuclear norte-coreano.