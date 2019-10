Militares venezuelanos emitem seus próprios cartões de crédito após sanções dos EUA

O banco dos militares venezuelanos emitiu seus próprios cartões de crédito e débito, depois que, segundo informou, a Mastercard deixou de lhe dar suporte, devido às sanções aplicadas pelos Estados Unidos.

"Já estão prontos os novos #TarjetasBanfanb para os nossos clientes", anunciou o Banco da Força Armada Nacional Bolivariana (BANFANB) no Twitter. Segundo a instituição, a emissão destes novos meios de pagamento e o restabelecimento da interconexão bancária foram obtidos um mês depois do bloqueio de seus cartoes de crédito pela Mastercard.

O governo não reportou uma retirada da licença da Mastercard. Imagens dos novos cartões, sem número de identificação do emissor, foram publicadas no Twitter pelo banco.

Com amplo poder político e econômico, os militares são considerados o principal apoio do presidente socialista Nicolás Maduro, que enfrenta duras sanções de Washington para que deixe o poder e seja substituído pelo opositor Juan Guaidó.

As medidas incluem sanções à cúpula militar, embargo ao petróleo venezuelano e proibição de uso pelo Banco Central (BCV) do sistema financeiro americano, o que agravou a crise no país petroleiro.

Em maio, o BCV ordenou aos bancos públicos e privados que desenvolvessem um sistema de pagamentos com débito e crédito independente da Visa e Mastercard, preservando os mecanismos de pagamento tradicionais até onde for possível.

Segundo o BCV, esta medida responde às "ameaças" e sanções da Casa Branca, que poderiam afetar meios de pagamento ligados às franquias Visa, Mastercard e Maestro.

O uso dos cartões do BANFANB estará limitado à Venezuela e não terá maior impacto no sistema financeiro, uma vez que a entidade é pequena, comentou neste sábado Asdrúbal Oliveros, da empresa Ecoanalítica.