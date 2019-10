Pompeo denuncia 'perseguição' depois que democratas ordenaram entrega de documentos

O governo Trump denunciou neste sábado uma "perseguição" dos congressistas democratas, depois que os mesmos ordenaram à Casa Branca a entrega de documentos para fazer avançar sua investigação sobre a suposta pressão do presidente americano junto à Ucrânia para obter favores políticos.

O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, acusou os comitês do Congresso liderados pelos democratas responsáveis pela investigação de terem "perseguido e abusado" de funcionários do Departamento de Estado ao entrarem em contato diretamente com estes últimos, em vez de consultar os advogados do órgão. "É assédio e não permitirei isso", disse neste sábado, em visita a Atenas.

Os comitês da Câmara que lideram a investigação estão solicitando os documentos, enquanto aumentam as evidências de que Trump abusou de seu poder ao tentar usar a ajuda militar dos Estados Unidos para pressionar o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, a buscar informações que prejudicassem seu principal rival democrata para 2020, Joe Biden.

As investigações começaram depois que um denunciante - que, segundo relatórios, seria um analista da CIA - apresentou uma queixa formal ao inspetor geral da comunidade de inteligência sobre a suposta pressão de Trump sobre Zelenski.

- 'Isso é uma fraude' -

Em tuíte publicado na manhã deste sábado, Trump disse que "o relato do chamado denunciante sobre o meu telefonema perfeito está errado, sequer se aproxima da realidade (...) Isso é uma fraude contra o povo americano!"

Mas se um segundo denunciante aparecer e esta pessoa tiver informações mais diretas sobre os eventos em questão, como informou o jornal "The New York Times" ontem, as acusações se tornarão mais difíceis de serem ignoradas.

Segundo o Times, um segundo funcionário estava entre os entrevistados pelo inspetor geral Michael Atkinson sobre as acusações apresentadas pelo autor original da denúncia.

Os investigadores do Congresso, liderados pelo chefe do Comitê de Inteligência, Adam Schiff, prometeram uma investigação rápida e ágil, mas alegaram ontem que a Casa Branca não está cooperando. Os comitês exigem que os documentos solicitados sejam entregues até o próximo dia 18.

Pompeo, que confirmou ter participado do telefonema entre Trump e Zelenski, não cumpriu o prazo que vencia ontem para entregar documentos relacionados à Ucrânia, informou a rede de TV CNN.

Por outro lado, uma série de mensagens de texto entre diplomatas americanos que lidam com a Ucrânia divulgadas pelos investigadores do Congresso respaldam as acusações democratas de que Trump teria buscado ilegalmente ajuda estrangeira para a sua reeleição.

- Trump responde -

Trump se defendeu com força, insistindo em que era sua responsabilidade investigar "a corrupção". "Não me importo com a campanha de Biden, mas me importo com a corrupção", disse a jornalistas.

O ex-vice-presidente Biden respondeu a Trump, que chamou de "o presidente mais corrupto que tivemos na História moderna". "Não irei tolerá-lo", afirmou, durante ato de campanha em Los Angeles.