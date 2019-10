Milhares de manifestantes pedem independência da Escócia em Edimburgo

Milhares de pessoas se manifestaram na tarde deste sábado em Edimburgo para pedir a independência da Escócia, a menos de um mês do Brexit, que voltou a colocar em destaque esta antiga demanda.

Os manifestantes saíram por volta das 13h locais do parque de Holyrood, agitando bandeiras escocesas. Entre eles estava a deputada do Partido Nacionalista Escocês (SNP), governista, Joanna Cherry, que apresentou uma denúncia junto à Justiça escocesa para garantir que o premier britânico, Boris Johnson, cumpra uma lei aprovada em setembro, que o obriga a pedir o adiamento do Brexit se não chegar a um acordo com a União Europeia.

Os organizadores da manifestação All Under One Banner esperavam reunir pelo menos 100 mil pessoas. No ano passado, 20 mil pessoas participaram da passeata, segundo a polícia, e 100 mil, segundo os organizadores.

Os escoceses se pronunciaram sobre a independência de sua região em um referendo realizado em setembro de 2014, quando o "não" venceu com 55% dos votos. Mas isto foi antes do referendo sobre o Brexit, que aconteceu em junho de 2016, em que 62% dos escoceses se opuseram a que o Reino Unido deixasse a União Europeia. Agora, eles temem as consequências em sua economia de uma ruptura brutal do país com o bloco comunitário.

A premier escocesa e líder do SNP, Nicola Sturgeon, não perdeu de vista seu objetivo e espera organizar um segundo referendo sobre esta questão até 2021. Hoje, tuitou que não poderia participar da manifestação, mas que estaria ali "em pensamento", e disse aos manifestantes: "Que não lhes restem dúvidas: a independência está chegando."