Autor da matança na sede da polícia em Paris tinha contatos com fundamentalistas

O autor do ataque que matou quatro policiais em Paris na quinta-feira tinha "uma visão radical do Islã" e estava em contato com indivíduos do "movimento fundamentalista islâmico salafista", afirmou neste sábado o promotor francês antiterrorismo Jean-François Ricard.

Investigações preliminares revelaram que o homem, identificado como Mickaël H e que foi abatido com um tiro na cabeça por um policial, aprovou "alguns abusos cometidos em nome dessa religião" e expressou "seu desejo de interromper certos contatos com mulheres".

O autor das facadas era um técnico de informática que trabalhava nos serviços da inteligência da da sede da polícia.

A investigação também revelou que ele apoiou o ataque à revista satírica francesa Charlie Hebdo em 2015.

O gabinete da promotoria antiterrorista francesa assumiu as investigações do caso na sexta.

A linha seguida é a radicalização do assassino, que havia se convertido ao Islã.

Vários elementos levantados pelos investigadores conduziram à hipótese da radicalização de Mickaël H por sua proximidade com membros do movimento salafista.

Segundo fontes próximas ao caso, a análise dos dados telefônicos levaram os investigadores à pista da preparação de um ato violento.

O agressor teria comprado a faca no dia dos eventos, o que reforça a ideia de premeditação.