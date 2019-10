Coreia do Norte e EUA retomam diplomacia nuclear com negociações na Suécia

Helsinque, 05/10/2019 - O secretário de Estado Americano, Mike Pompeo, afirmou neste sábado que equipes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos chegaram à capital da Suécia para retomar discussões em torno do programa nuclear de Pyongyang.



Pompeo disse que ainda é muito cedo para saber se as negociações do fim de semana vão render algum progresso que possa eventualmente envolver outro encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong Un.



Segundo o secretário de Estado, no entanto, Washington espera que o encontro leve a "um conjunto de diálogos que possam ocorrer nas próximas semanas e meses que realmente cumpram os compromissos que foram feitos em Singapura."



De acordo com Pompeo, o negociador-chefe da Coreia do Norte, Kim Myong Gil, chegou à Suécia na quinta-feira, 3, enquanto o Representante Especial dos Estados Unidos para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, chegou na sexta-feira, 4.



A ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, confirmou no Twitter a presença das delegações.



As discussões acontecem após a Coreia do Norte ter testado, na quarta-feira, um míssil lançado de um submarino, que caiu dentro da zona econômica exclusiva do Japão.



O país asiático retomou os testes com mísseis depois que uma segunda cúpula entre Kim e Trump em Hanói, no Vietnã, terminou sem acordo em fevereiro. Fonte: Associated Press