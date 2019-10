EUA e Coreia do Norte tentam retomar o diálogo sobre programa nuclear

Representantes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos devem iniciar consultas sobre a questão nuclear norte-coreana neste sábado, após meses de paralisia e apesar da nova escalada de Pyongyang com testes de mísseis.

Os emissários norte-coreanos Kim Myong Gil e o americano Stephen Biegun, enviado especial do presidente Donald Trump, fazem parte das equipes que participam dessas reuniões, promovidas pelo vice-sueco Kent Härstedt.

As duas delegações tiveram que se reunir em uma propriedade localizada em uma ilha na capital sueca, cujo acesso era controlado pela polícia, a poucas centenas de metros da embaixada norte-coreana, segundo um jornalista da AFPTV.

Outras reuniões deste nível sobre desarmamento nuclear norte-coreano já foram realizadas em Estocolmo, em março de 2018 e janeiro de 2019.

Em uma escala em Pequim antes de partir para a Suécia, Kim Myong Gil disse ter "grandes expectativas" nessas negociações e se declarou "otimista".

O governo dos EUA queria retomar o diálogo com a Coreia do Norte o mais rápido possível, parado desde o fracasso da cúpula de Hanói no final de fevereiro, entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Finalmente, na terça-feira, a diplomacia norte-coreana anunciou que as negociações seriam retomadas neste fim de semana, o que os Estados Unidos confirmaram rapidamente.

Mas 24 horas após essa mensagem positiva, a Coréia do Norte lançou um novo míssil balístico terrestre, depois de multiplicar os testes de mísseis de curto alcance nos últimos meses.

Na quinta-feira, a agência oficial norte-coreana explicou que esse "novo tipo de míssil balístico", apresentado como um Pukguksong-3, foi lançado de um submarino "das águas perto da baía de Wonsan" e anunciou uma "nova fase de contenção" da ameaça de forças externas ".

Este último teste é a maior provocação de Pyongyang desde o início dos conflitos com os Estados Unidos em 2018.

Washington reafirmou na quinta-feira que esses testes "foram inutilmente provocativos" e "não prepararam o terreno para a diplomacia".

No entanto, Donald Trump, que busca obter uma vitória no nível diplomático, decidiu responder positivamente aos norte-coreanos.

"Eles querem negociar e queremos negociar com eles em breve", disse o presidente dos Estados Unidos.

França, Reino Unido e Alemanha pediram uma reunião a portas fechadas do Conselho de Segurança da ONU, que deve ser realizada no início desta semana, para manter a pressão em Pyongyang depois do que eles consideram uma "violação grave" resoluções da ONU.

A Coreia do Norte está sujeita a três tipos de sanções econômicas adotadas pela ONU em 2017, para forçá-la a interromper seus programas de armas nucleares e balísticos.

Essas medidas dizem respeito principalmente às limitações e proibições de importação de petróleo relacionadas às exportações norte-coreanas de carvão, pesca ou têxtil.

Este último ensayo significa la provocación más fuerte de Pyongyang desde el inicio de la distensión con Estados Unidos en 2018.

bur-gab/es/mar/cn

Washington reafirmó el jueves que estas pruebas "eran inútilmente provocadoras" y "no preparaban el terreno para la diplomacia".

Pese a todo, Donald Trump, que busca obtener una victoria a nivel diplomático que haga olvidar una controvertida conversación con el presidente ucraniano, decidió responder de forma positiva a los norcoreanos.

"Quieren negociar y nosotros queremos negociar con ellos próximamente", afirmó el presidente de Estados Unidos.

Francia, Reino Unido y Alemania pidieron por su parte una reunión a puerta cerrada del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendría que celebrarse a principios de semana, para mantener la presión sobre Pyongyang después de lo que ellos consideran una "violación grave" de las resoluciones de la ONU.

Corea del Norte está sometida a tres tipos de sanciones económicas adoptadas por la ONU en 2017, para obligarla a cesar sus programas de armamento nuclear y balístico. Estas medidas conciernen principalmente las limitaciones de importaciones de petróleo y las prohibiciones relacionadas con las exportaciones norcoreanas de carbón, pesca o textil.