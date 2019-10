Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar

Dr. Mircea Gradu, vice-presidente sênior de qualidade e validação da Velodyne Lidar, Inc., será apresentado em dois painéis na próxima GITEX Technology Week, em Dubai, nos dias 7 e 8 de outubro. Gradu, um engenheiro destacado, é executivo e presidente da SAE International em 2018. Ele analisará como os sensores lidar oferecem excelente desempenho de percepção em três dimensões, permitindo que os veículos detectem e evitem objetos em uma variedade de condições ambientais e configurações de estradas. Além disso, ele discutirá os fatores de sucesso essenciais em testes e validação que os sensores Lidar devem alcançar para oferecer suporte a veículos autônomos (Autonomous Vehicles, AV) e sistemas avançados de assistência ao condutor (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20191004005529/pt/

Mircea Gradu, Velodyne Lidar SVP of Quality and Validation Photo credit: Velodyne Lidar

O primeiro painel, "Ensinando veículos a pensar, dirigir e conversar", ocorre em 7 de outubro, das 14h40 às 15h10, no Vertical Stage 1, no Za'abeel Hall 4. Gradu fornecerá informações sobre como as tecnologias avançadas de sensores geram grandes quantidades de dados. O futuro AV gerará dois petabits - aproximadamente o mesmo que dois milhões de gigabits de dados.

O segundo painel, "Veículos sem motorista estarão seguros, prontos e comuns na estrada até 2030", ocorre em 8 de outubro, das 15h30 às 16h15, na Conferência sobre Mobilidade do Futuro, no Sheikh Maktoum Hall. Gradu discutirá como os sensores Lidar são um componente essencial para veículos totalmente autônomos e podem melhorar significativamente os recursos de ADAS.

A Velodyne possui mais de uma década de experiência na fabricação e validação de sensores Lidar em apoio aos rígidos requisitos de segurança e confiabilidade de fabricantes de equipamentos originais e fornecedores de nível 1 do setor automotivo. Ao desenvolver um portfólio de sensores inteligentes e poderosos, a Velodyne Lidar se estabeleceu como uma desenvolvedora, fabricante e fornecedora líder de sensores Lidar em tempo real.

"A GITEX é uma grande oportunidade para reunir algumas das centenas de empresas e milhares de pessoas que trabalham com tecnologias AV e ADAS", disse Gradu. "A Velodyne está comprometida em promover os esforços e as experiências de aprendizado desse setor para ajudar a tornar nossas estradas mais seguras - mais cedo ou mais tarde."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Com sede em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. David Hall, diretor executivo e fundador da Velodyne, inventou em 2005 os sistemas lidar de visão surround em tempo real como parte da Velodyne Acoustics. A invenção de Hall revolucionou a percepção e autonomia da nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança automotiva. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191004005529/pt/

Observação para a mídia Para agendar uma entrevista com Mircea Gradu, entre em contato com:

Na Europa, Oriente Médio e África: Dieter Gabriel Velodyne Europe GmbH Telefone: +49 6142-79559 03 | Celular: +49.160.93637969 dgabriel@velodyne.com

Na América do Norte: Sean Dowdall Landis Communications Inc. Celular: +1.415.286.7121 sean@landispr.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.