Congresso ordena que Casa Branca entregue documentos sobre impeachment

Os democratas no Congresso dos Estados Unidos encarregados do processo de impeachment do presidente Donald Trump ordenaram nesta sexta-feira a Casa Branca a entregar documentos envolvendo o caso, e estabeleceram um prazo até 18 de outubro, informaram os comitês encarregados.

"A Casa Branca se nega a colaborar e, inclusive, a responder às múltiplas solicitações de documentos dos nossos comitês de forma voluntária".

"Após quase um mês de táticas de bloqueio, parece claro que o presidente escolheu o caminho do desafio, da obstrução e do encobrimento ", escreveram os presidentes dos comitês de Inteligência, Adam Schiff; Relações Externas, Eliot Engel; e Supervisão, Elijah Cummings.

"Lamentamos profundamente que o presidente Trump tenha nos colocado e a Nação nesta posição, mas suas ações não nos deixam outra opção que emitir esta citação".

Schiff, Eliot Engel e Cummings destacaram ter solicitado a colaboração voluntária da Casa Branca no dia 9 de setembro, e que voltaram a fazê-lo em 24 de setembro, sem obter qualquer resposta.