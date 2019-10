Bernie Sanders tem alta e médicos confirmam que sofreu infarto

Bernie Sanders, pré-candidato democrata às presidenciais de 2020 nos Estados Unidos, teve alta nesta sexta-feira do hospital onde foi internado, em Las Vegas, após sofrer um ataque cardíaco, segundo o diagnóstico de seus médicos.

Sanders, de 78 anos, anunciou na quarta-feira que suspendeu temporariamente sua campanha após uma intervenção cirúrgica devido a uma artéria bloqueada, que nesta sexta-feira seus médicos revelaram que se tratava de um "infarto agudo do miocárdio".

"Depois de se apresentar a uma unidade externa com dor no peito, o senador Sanders foi diagnosticado com um infarto do miocárdio. Ele foi transferido imediatamente ao Centro Médico Hospital de Desert Springs", disseram os médicos Arturo E. Marchand Jr. e Arjun Gururaj em um comunicado.

Sanders está em terceiro lugar nas pesquisas nacionais de intenção de voto nas primárias democratas, com 16,8%, segundo a média do site Real Clear Politics.

Em um comunicado, Sanders agradeceu aos médicos, às enfermeiras e aos funcionários do hospital pelos excelente cuidados.

"Depois de dois dias e meio no hospital, me sinto fantástico e depois de tirar um breve tempo de descanso, espero ansiosamente voltar ao trabalho", indicou.