Wall Street fecha com forte alta

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira, apoiada por um relatório positivo sobre o nívelk de desemprego nos Estados Unidos.

O índice industrial Dow Jones teve alta de 1,42%, a 26.573,72 unidades. O tecnológico Nasdaq se valorizou 1,40%, a 7.982,47 pontos, e o S&P; 500 avançou 1,42%, a 2.952,01.

No conjunto da semana, o Dow Jones perdeu 0,9%, o Nasdaq avançou 0,5% e o S&P; 500 cedeu 0,3%.

Diversos atores financeiros continuam a apostar que no fim de outubro a próxima reunião do Federal Reserve vai decidir por uma nova redução da taxa de juros.

No mercado da dívida, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos era de 1,522%, abaixo do 1,534% de quinta-feira.