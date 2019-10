Comunicado do Business Wire :Aspect Software

Hoje, a Aspect Software anunciou a liberação da versão 19 do seu Centro de Contatos na Nuvem, líder do setor, como um sistema de serviço. Construída em sua plataforma Aspect Via® da próxima geração, essa versão inclui recursos e melhorias orientados para o cliente para as suítes de Centro de Contatos e Otimização da Mão de Obra.

Cloud Contact Center v19 enables agents and supervisors to deliver better customer experiences (Graphic: Business Wire)

O Centro de Contatos na Nuvem v19 permite que os agentes e supervisores ofereçam as melhores experiências aos clientes ao ser compatível com uma ampla variedade de insights em tempo real sobre o conjunto de habilidades de um agente, comparando as habilidades iniciais do agente com as competências atuais exigidas para cada contato, então oferecendo a melhor opção para o engajamento daquele cliente.

A versão inclui ferramentas para ajudar os supervisores a permanecer na programação e analisar atividades durante o dia, incluindo dados melhorados dos funcionários sobre tempo gasto dentro ou fora da adesão, alarmes em tempo real, análise dos históricos das tendências e melhorias da adesão para todos os módulos de notificação que usam esses dados.

Outras melhorias importantes no v19 incluem:

-- Aplicativo móvel de gestão integrada da mão de obra

-- Pesquisa omnicanal por e-mail, monitoramento e reatribuição

-- Maior precisão das regras e mais auditoria da conformidade granular com base no consentimento e nas preferências dos clientes, combinadas com controles de callback e exclusão

-- Suporte ao Microsoft LUIS Natural Language Understanding (NLU)

-- Análise de hotspots que oferece insights do desenvolvedor acionáveis para ajustes de chatbots/IVR

-- Treinamento de gestão de desempenho e recompensas por gamificação e atualizações das métricas

-- APIs adicionais para Salesforce.com, Dynamics e outras integrações

-- Melhorias na escalonabilidade, sendo compatível com centros de contatos muito grandes com mais de 5000 agentes simultâneos

-- Tecnologia de encriptação TLS/SRTP garante o caminho da voz entre o Aspect Cloud e o Call Center - até chegar ao telefone do agente. Elimina a necessidade de VPNs dedicados, reduzindo a complexidade e melhorando a confiabilidade.

Treinamento detalhado e recursos de gamificação nesta versão são compatíveis com avaliação positiva e negativa e caminhos para melhorias, bem como suporte para orientação automatizada.

A interface do usuário modernizada é otimizada para oferecer navegação fácil, intuitiva, funções de pesquisa e favoritos do usuário para acesso rápido à funcionalidade de alta frequência para engajamento do cliente, capacitando os funcionários para que tenham máximo desempenho.

"A Versão 19 é um marco importante para a Aspect," disse Michael Harris, diretor de Marketing da Aspect. "Essa versão oferece novos recursos empresariais para os nossos clientes da nuvem que exigem gestão e otimização dos centros de contato com milhares de agentes. Os nossos clientes são a nossa razão de existir e pretendemos continuar a priorizar seus recursos únicos, escalonabilidade e exigências de plataforma nas versões futuras".

A Aspect demonstrará as suas novas soluções v19 na ACE Europa, que acontecerá no The Corinthia Hotel de Londres no dia 15 de outubro e no Simpósio/Xpo de TI da Gartner que acontecerá de 20 a 24 de outubro de 2019 em Orlando, na Flórida.

Sobre a Aspect

A Aspect tem a missão de simplificar e aprimorar o engajamento do cliente. Nosso software empresarial é utilizado por milhões de agentes a cada ano e ajuda a realizar bilhões de interações com clientes no mundo todo. Equipadas com a última tecnologia, nossas aplicações de otimização de central de contato e força de trabalho ajudam empresas a manterem agentes engajados e oferecerem excepcionais experiências de atendimento ao cliente. Nossas soluções flexíveis e altamente escaláveis de otimização de força de trabalho e gestão de autoatendimento e interação em tempo real estão disponíveis para serem utilizadas nas próprias instalações do cliente ou em qualquer ambiente de nuvem hospedada, privada ou pública. Para saber mais, acesse www.aspect.com.

Contato com a mídia: Michael Harris, diretor de marketing da Aspect Software Tel.: 602-586-5810 Michael.harris@aspect.com

