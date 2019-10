Democratas pedem documentos a vice-presidente no processo de impeachment

Os democratas no Congresso dos Estados Unidos encarregados do processo de impeachment do presidente Donald Trump solicitaram nesta sexta-feira ao vice-presidente Mike Pence documentos sobre seu possível papel no caso ucraniano.

O pedido aumenta a pressão sobre a Casa Branca no momento em que Trump busca proteger sua presidência, em meio a acusações de que utilizou o cargo para pedir ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que levantasse informações sobre o filho de seu adversário democrata Joe Biden.

"Recentemente, informações públicas questionam o papel que o senhor teria na transmissão ou reforço da mensagem cabal do presidente ao presidente ucraniano", escreveram três democratas que lideram a investigação para o eventual impeachment de Trump em carta dirigida a Pence.

"De acordo com a investigação da Câmara de Representantes, solicitamos que o senhor apresente os documentos estabelecidos até o dia 15 de outubro de 2019".

Os comitês encarregados do processo destacaram que querem analisar "o desenvolvimento dos acontecimentos, incluindo as tentativas do governo de pressionar o presidente ucraniano para que investigasse Hunter, o filho de Biden...".

Os legisladores democratas também querem saber "as razões da Casa Branca para adiar uma ajuda militar crucial para a Ucrânia, que já havia sido autorizada pelo Congresso para enfrentar a agressão russa".

Pence, enviado à posse de Zelenski em 20 de maio, teria recebido a orientação de Trump para viajar à Ucrânia uma semana antes, segundo o informante que deflagrou o escândalo.

Pence também se reuniu com Zelenski no dia 1º de setembro, quando supostamente teria reforçado o pedido de Trump.

O pedido é firmado pelos presidentes dos comitês de Inteligência, Adam Schiff; Relações Externas, Eliot Engel; e Supervisão, Elijah Cummings, que advertem que a não entrega dos documentos "constituirá evidência de obstrução" por parte do vice-presidente.