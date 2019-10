Democratas pedem documentos a Pence em inquérito sobre impeachment de Trump

Os democratas que investigam no Congresso americano a possibilidade de um julgamento político contra o presidente americano, Donald Trump, pediram nesta sexta-feira (4) ao vice, Mike Pence, para entregar até 15 de outubro os documentos relacionados ao caso ucraniano que originou o inquérito.

Os comitês encarregados da investigação querem estudar "o desenrolar dos acontecimentos, inclusive as tentativas do governo de pressionar o presidente ucraniano [Volodomir Zelenski] para que abra uma investigação sobre o ex-vice-presidente [democrata] Joe Biden ou a interferência nas eleições de 2016, assim como as razões por trás da decisão da Casa Branca de atrasar uma ajuda militar crucial à Ucrânia, que tinha sido autorizada pelo Congresso para lutar contra a agressão russa", indicaram em um comunicado.