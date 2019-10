Greve de transporte e escolas vazias no segundo dia de crise no Equador

A crise social desatada no Equador pela eliminação dos subsídios aos combustíveis paralisou nesta sexta-feira ao transporte público e esvaziou as escolas pelo segundo dia consecutivo, embora os fortes protestos nas ruas pareçam perder o fôlego com o estado de exceção imposto pelo governo.

Após os distúrbios de quinta-feira - que deixaram 35 feridos, incluindo 21 policiais, além de 350 detidos, segundo as autoridades -, o pequeno país petrolífero ainda está lidando com a greve dos transportadores, que desafiam a medida de exceção.

Sem táxis ou ônibus, os equatorianos tiveram que conseguir realizar suas atividades, enquanto as aulas foram suspensas por ordem do governo.

Em Quito, apenas o serviço de transporte municipal funciona - o que é insuficiente para atender à demanda - e as Forças Armadas habilitaram seus veículos para atender os cidadãos.

Sob a medida de exceção declarada por 60 dias, os militares também estão nas ruas para controlar a segurança. "Não queremos desestabilizar o país, mas, infelizmente, neste momento o que está sendo tentado é sobreviver", afirmou o presidente da Federação Nacional de Transportadores Pesados, Luis Vizcaino. "Se os preços do combustível diminuírem um pouco, acho que pode haver uma saída para o Equador retornar à paz".

O descontentamento explodiu por conta do aumento de mais de 100% no preço dos combustíveis, desencadeando o desmonte dos subsídios por parte do governo de Lenín Moreno, depois de quatro décadas de vigência.

O Executivo adotou a medida impopular no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), para obter empréstimos milionários devido à ruptura de sua economia dolarizada.

O alto endividamento dos últimos anos - pelo qual Moreno culpa seu antecessor Rafael Correa - afetou a liquidez, segundo as autoridades.

Apesar dos protestos, Moreno disse que não mudará sua "opinião" sobre o fim dos subsídios - que representavam US$ 1,3 bilhão por ano - e apelou para o estado de exceção para enfrentar os manifestantes em meio aos protestos violentos no dia anterior. polícia, saques e outros excessos.

Sob essa figura constitucional, o presidente teve o poder de restringir direitos, embora, no momento, tenha usado essas atribuições somente para fortalecer o controle com os militares.

"Com o estado de exceção, o objetivo fundamental está sendo alcançado: restaurar a ordem e a paz social", disse o ministro da Defesa, Oswaldo Jarrín, em entrevista coletiva na sexta-feira na sede presidencial.

- Prejuízo milionário -

As manifestações de quinta-feira em Quito, com estudantes universitários e setores da oposição, geraram choques violentos com a polícia em torno da sede do governo.

Os protestos, que deixam prejuízos diários de 262 milhões de dólares, segundo os industriais, também foram fortemente sentidos em Guayaquil, uma das cidades mais populosas do Equador. Organizações indígenas e sindicais planejam protestar nos próximos dias contra a política econômica de Moreno, no poder desde 2017.

Sem maioria no Congresso e nas pesquisas de opinião pública, Moreno enfrenta as primeiras consequências do acordo de março com o FMI para acessar empréstimos por US$ 4.209 milhões.

A eliminação dos subsídios disparou os preços. O galão americano de diesel passou de US$ 1,03 para US$ 2,30 e o da gasolina comum de US$ 1,85 para US$ 2,40.

O ministro dos Transportes, Gabriel Martínez, disse que o executivo fará um "ajuste" nas passagens de ônibus interprovinciais e incentiva os municípios a fazerem o mesmo com o transporte urbano e os táxis, que estão sob sua responsabilidade.

"Mas esse aumento na passagem, que será moderado, justo e técnico, não deve ter consequências sobre os preços de outros produtos", acrescentou.

Antes da esquerda assumir o cargo no Equador em 2007, os protestos sociais deram lugar à derrubada de três presidentes, dois dos quais tentaram ajustes econômicos.

Além do FMI, outras organizações multilaterais também concederão US$ 6,07 bilhões em empréstimos ao governo Moreno, que devido à falta de liquidez emitiu títulos por mais de US$ 10 bilhões.

A dívida externa pública do Equador aumentou 47% no atual governo (para 39,49 bilhões de dólares, 36,2% do PIB).