Setembro de 2019 é o mais quente já registrado

O mês passado foi o setembro mais quente da história, informou o serviço de monitoramento por satélite da União Europeia nesta sexta-feira (4), o quarto mês consecutivo com temperaturas extremas.

O Serviço de Mudança Climática Copérnico disse que setembro de 2019 foi 0,57 graus Celsius mais quente que a média histórica - praticamente no mesmo nível de setembro de 2016.

Os dados mostram a continuidade de uma tendência, com junho tendo registrado as temperaturas mais altas para esse mês e julho tendo sido o mês mais quente da história registrada. Agosto de 2019 foi o segundo agosto mais quente desde o início dos registros.

O Copérnico disse que seus dados são mais uma evidência da "tendência de aquecimento a longo prazo do nosso planeta".

O serviço, que usa imagens de satélite para observar as tendências climáticas terrestres, disse que registrou meses significativamente mais quentes que a média no centro e leste dos Estados Unidos, no planalto da Mongólia e em partes do Ártico.

As temperaturas na Europa foram inferiores à média de setembro, assim como no sudoeste da Rússia e em partes da Antártica.

No entanto, a tendência geral é de aquecimento, segundo Jean-Noel Thepaut, diretor do Copérnico.

"A série recente de temperaturas recordes é um lembrete alarmante da tendência de aquecimento a longo prazo que pode ser observada em nível global", disse Thepaut.

"Com as emissões contínuas de gases de efeito estufa e o impacto resultante nas temperaturas globais, os recordes continuarão a ser quebrados no futuro".