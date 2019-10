Washington pediu à Ucrânia para investigar Biden em troca de reunião na Casa Branca

Uma recepção na Casa Branca em troca de uma investigação: mensagens de texto divulgadas na noite de quinta-feira (3) mostram que a diplomacia dos EUA pediu ao presidente ucraniano que investigasse Joe Biden e seu filho em troca de uma reunião com Donald Trump na sede do Executivo.

Como parte da investigação do processo de julgamento político contra o presidente dos EUA, acusado pelos democratas de abusar de seu poder para fins eleitorais, Kurt Volker, que até sexta-feira passada era o enviado especial dos Estados Unidos à Ucrânia, participou de uma audiência de mais de oito horas na Câmara dos Representantes.

Foi então tornada pública uma mensagem de texto escrita por Volker a um assessor do presidente ucraniano em julho, pouco antes do controverso telefonema de Trump ao presidente Volodomir Zelenski, relatado por um misterioso informante que causou uma tempestade política em Washington.

"Ouvido na Casa Branca: supondo que o presidente Z convença Trump de que ele investigará, 'chegue ao fundo do que aconteceu' em 2016, definiremos uma data para visitar Washington", escreveu Volker a Andrey Yermak em uma mensagem datada de 25 de julho.

Dois dias antes da conversa telefônica entre os dois líderes, Volker também enviou uma mensagem para Gordon Sondland, embaixador dos EUA na União Europeia, dizendo que era muito importante que "Zelensky dissesse que iria ajudar na investigação".

"Cometer esses abusos surpreendentes em plena luz do dia não isenta o presidente Trump de seus delitos, ou crimes graves contra a Constituição", afirmaram os presidentes das três comissões da Câmara presentes na audiência de Volker em um comunicado conjunto.

Sob a ameaça de impeachment político, Trump disse na quinta-feira que "certamente" poderia pedir ao presidente chinês, Xi Jinping, que também investigasse o entorno do ex-vice-presidente Joe Biden, seu potencial adversário democrata nas eleições presidenciais de 2020.

A investigação democrata continua nesta sexta-feira com a audiência, também a portas fechadas, do inspetor-geral de Inteligência, Michael Atkinson, que contribuiu muito para a eclosão do escândalo ucraniano.

O senador americano Mitt Romney, um dos republicanos mais críticos do presidente Trump, disse nesta sexta-feira considerar "atroz" que o presidente tenha pedido à China e à Ucrânia que investigassem Biden.

"O apelo descarado e sem precedentes do presidente à China e à Ucrânia para investigar Joe Biden é repreensível e atroz", declarou o influente senador republicano, candidato à presidência em 2012 derrotado por Barack Obama.