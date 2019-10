Comunicado do Business Wire :AMAALA

AMAALA, o empreendimento de ultraluxo situado ao longo da costa do Mar Vermelho na Arábia Saudita, concentrado no bem-estar integrado e na vida saudável, assinou um acordo de parceria na sexta-feira 27 de setembro com a Fundação Príncipe Albert II de Mônaco, o Centre Scientifique de Monaco e o Instituto Oceanográfico.

A Cerimônia de Assinatura VIP ocorreu no Instituto Oceanográfico na noite final do Monaco Yacht Show e contou com a presença de Sua Majestade o Príncipe Albert II de Mônaco, o diretor executivo da AMAALA, Nicholas Naples, o Conselho Consultivo da AMAALA, parceiros selecionados da marca e convidados ilustres. A assinatura foi seguida de um jantar VIP preparado pelo chef 3 estrelas Michelin Mauro Colagreco.

Isso segue um acordo de estrutura de trabalho assinado no ano passado no Monaco Yacht Show para explorar áreas de colaboração mútua. Juntos, os parceiros trabalharão em iniciativas de pesquisa e conservação oceanográfica e da vida marinha para beneficiar os oceanos do mundo com quatro oportunidades identificadas para projetos conjuntos: gerenciamento de recifes de corais, proteção de espécies icônicas, aplicação de Áreas Marinhas Protegidas (AMP) e o combate à poluição por plásticos.

O diretor executivo Nicholas Naples da AMAALA disse: "Somos muito seletivos com as pessoas com quem nos alinhamos, como a Fundação Príncipe Albert II de Mônaco. Sua missão de aumentar a conscientização sobre o impacto das atividades humanas no ambiente natural, incentivar comportamentos que respeitem o meio ambiente e promover soluções inovadoras, faz da Fundação um parceiro natural para a AMAALA. Temos um compromisso com o desenvolvimento totalmente sustentável ao longo das fases de projeto, construção e operação, o que inclui sermos neutros em carbono desde o início das operações. Nosso plano é criar um oásis costeiro que não somente floresça, mas um lugar que eleve a função do turismo responsável globalmente".

H.E. M Bernard Fautrier, vice-presidente e diretor executivo da Fundação Príncipe Albert II de Mônaco, disse: "O impacto das atividades humanas no oceano tem sido devastador e, por meio de nossa parceria com a AMAALA, buscamos nos reunir e aumentar a conscientização sobre esse impacto, integrando preservação do meio ambiente e sustentabilidade no coração do futuro. Mônaco tem um compromisso de longa data com o meio ambiente e esperamos trabalhar ao lado da AMAALA para proteger a biodiversidade do Mar Vermelho, tomando ações para o futuro".

O professor Patrick Rampal, do Centre Scientifique de Monaco, acrescentou: "Estamos muito satisfeitos por ter estabelecido essa parceria com a AMAALA, o que nos permitirá buscar áreas inovadoras de pesquisa em um local anteriormente não descoberto. Este projeto nos permitirá, colaborativamente, entender melhor a biologia dos corais, para proteger melhor seus ecossistemas. Os corais do Mar Vermelho oferecem características excepcionais, especificamente sua resistência ao estresse ambiental, o que será interessante para explorar com os pesquisadores sauditas".

Este evento marca a primeira parceria da AMAALA, ancorada em torno dos três pilares do bem-estar e esportes, arte e cultura, sol, mar e estilo de vida. A AMAALA, referenciada pela imprensa como parte da Riviera do Oriente Médio, é dedicada a práticas sustentáveis de construção, com a preservação e aprimoramento do meio ambiente, fundamentais para o sucesso do ambicioso projeto. O desenvolvimento de práticas sustentáveis de iatismo também será uma meta para a AMAALA. Com apenas 2.005 milhas de Mônaco, o que equivale a seis dias de cruzeiro em média, a AMAALA é o paraíso ideal para que velejadores e amantes dos esportes aquáticos possam estender a temporada de iatismo no Mediterrâneo.

A assinatura foi o ponto alto da participação no Monaco Yacht Show, onde a AMAALA também sediou sua reunião inaugural do Conselho Consultivo. A AMAALA, que participou da terceiro Gala de Monte Carlo para o Oceano Global, recebeu seus membros do Conselho Consultivo e convidados selecionados para a celebração. Este grande evento de captação de recursos reúne artistas e filantropos internacionais para uma noite de gala exclusiva em benefício das iniciativas da Fundação no mundo inteiro dedicadas a um oceano sustentável. O defensor de longa data das ações contra as mudanças climáticas Robert Redford foi homenageado por suas contribuições ambientais globais.

A AMAALA faz parte da The Red Sea Collection que, juntamente com o NEOM e do The Red Sea Project, participou do Monaco Yacht Show pelo segundo ano. A The Red Sea Collection apresentou a costa oeste do reino da Arábia Saudita, um dos paraísos intocados do mundo, para o setor de super iates e para os amantes da vela e patrocinou dois eventos-chave - o Yacht Summit e o Inagural Awards Gala, ambos no dia 24 de setembro.

