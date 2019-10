Confira abaixo cinco curiosidades sobre Portugal, um paraíso para os aposentados europeus que também abriu os braços para pessoas de outros continentes, assim como para o capital chinês, e que realiza eleições legislativas no próximo domingo (6):

- Paraíso dos aposentados -

Portugal atraiu milhares de aposentados europeus nos últimos anos, o que, às vezes, valeu ao país o apelido de "Flórida da Europa".

Em meio à crise financeira, o país concedeu a esses aposentados em 2009, especialmente franceses, britânicos e italianos, dez anos de isenção de imposto de renda, um mecanismo destinado a atrair capital estrangeiro e impulsionar o mercado imobiliário.

Como resultado, cerca de 10.000 aposentados estrangeiros estabeleceram sua residência fiscal no país, de acordo com as últimas estatísticas disponíveis, datadas de 2017.

A capital, Lisboa, e os centros turísticos costeiros do Algarve (sul) são as regiões mais populares.

- Investimentos chineses -

Dada a escassez de candidatos para investir em um dos países mais afetados pela crise da dívida na zona do euro, Portugal abriu os braços para o capital chinês desde 2011 para recuperar sua economia.

Os grupos chineses se tornaram os principais acionistas do Grupo Energias de Portugal (EDP), administrador da rede elétrica da REN, do principal banco privado, BCP, e da principal companhia de seguros, Fidelidade.

Atualmente, os investimentos de empresas, ou de cidadãos chineses em Portugal são estimados em 10 bilhões de euros, o equivalente a quase 5% do PIB.

- Cargos de primeiro nível -

Membro fundador da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em 1949, e da União Europeia (UE) desde 1986, Portugal colocou várias personalidades na vanguarda das organizações internacionais nos últimos anos.

O ex-primeiro-ministro António Guterres é o atual secretário-geral da ONU desde 2017.

O atual ministro das Finanças, Mario Centeno, tornou-se presidente do Eurogrupo no mesmo ano, e o ex-comissário europeu Antonio Vitorino lidera a Organização Internacional para as Migrações desde 2018.

O ex-primeiro-ministro José Manuel Durão Barroso dirigiu a Comissão Europeia de 2004 a 2014.

- Terra da emigração -

Portugal tem 10,2 milhões de habitantes, e cerca de 2,2 milhões de pessoas que vivem fora do país, sendo 1,5 milhão na Europa.

Se os descendentes de emigrantes forem contados, a diáspora chega a cerca de 5 milhões de pessoas.

A França abriga a maior comunidade portuguesa da Europa, com mais de 600.000 pessoas.

Em Luxemburgo, representa 16% da população do Grão-Ducado.

Destes portugueses no exterior, 1,4 milhão estão convocados para votar no domingo.

- Líder da cortiça -

Com grandes florestas, uma área de aproximadamente 737.000 hectares que as tornam uma das mais importantes do mundo, Portugal é o rei indiscutível da cortiça.

Segundo a Associação Portuguesa da Cortiça, o país é o principal produtor mundial, com 100.000 toneladas por ano, ou seja, quase metade da produção mundial, e o principal exportador, com 62,4% das exportações mundiais.