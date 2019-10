António Costa, estrategista requintado e favorito nas eleições em Portugal

Com seu ar jovial, o primeiro-ministro António Costa, grande favorito para as eleições de domingo em Portugal, é um estrategista habilidoso que sabe como conciliar o rígido credo orçamentário europeu com a unidade da esquerda.

De origem indiana e advogado com 58 anos, é um dos poucos líderes europeus de linha social-democrata europeu que tem o vento a seu favor, desde que chegou ao poder em 2015 após ter sido derrotado na eleição anterior.

Ao selar um pacto sem precedentes em 40 anos de democracia com a esquerda antiliberal, que rendeu a ele fortes críticas da direita, o ex-prefeito de Lisboa formou um governo socialista minoritário, apoiado por uma maioria parlamentar menos frágil do que o previsto.

A mistura funcionou e o fã de culinária, cinema e fado chega ao fim de seu mandato de quatro anos com enorme popularidade.

As pesquisas colocam seu partido perto de uma maioria absoluta, que permitirá que governe sem sobressaltos.

Ele aproveitou a recuperação econômica para eliminar as medidas de austeridade implementadas pela direita em troca do resgate concedido em 2011 e continuou a limpar as contas públicas, em conformidade com as normas orçamentárias europeias.

- "Excelente negociador" -

"António Costa é um excelente negociador, uma pessoa muito pragmática e um político nato que é ativista do Partido Socialista desde a adolescência", diz Marina Costa Lobo, analista da Universidade de Lisboa.

O presidente conservador português Marcelo Rebelo de Sousa, seu ex-professor da Faculdade de Direito de Lisboa, ironizou seu "otimismo crônico e um pouco irritante". Sousa, no entanto, destacou seu "otimismo militante".

De aparência afável e jovial, embora descrito por seus detratores como manipulador e maquiavélico, Costa "teve a clareza de entender que poderia unir a esquerda sem fazer muitas concessões", explica o cientista político António Costa Pinto.

Fã de futebol e torcedor do Benfica, é casado com uma professora e pai de dois filhos, e construiu sua carreira com a mesma paciência demonstrada nos quebra-cabeças, seu passatempo favorito.

- Grande família de Goa -

Nascido em 17 de julho de 1961 em Lisboa, Costa cresceu nos círculos intelectuais frequentados por seus pais, a jornalista Maria Antónia Palla, socialista, e o escritor comunista Orlando da Costa, descendente de uma grande família de Goa, ex-área de influência de Portugal na Índia.

Seu meio-irmão Ricardo Costa, sete anos mais novo, é um jornalista influente em Portugal.

Aos 14 anos, "Babush" ("criança" em Konkani, a língua de Goa) entrou para a Juventude Socialista.

Naquela época, afirma ter sofrido mais com o divórcio de seus pais do que com a cor de sua pele. Depois de se formar em Direito e Ciência Política, tornou-se advogado em 1988.

Em 1995, aos 34 anos, foi nomeado secretário de Estado para Assuntos Parlamentares, uma posição-chave no governo minoritário de António Guterres, antes de se tornar Ministro da Justiça em 1999.

Após um breve período no Parlamento Europeu, retornou a Portugal em 2005 como Ministro do Interior, mas deixou o governo dois anos depois para disputar a prefeitura de Lisboa, onde deu seus primeiros passos à frente de uma união da esquerda e consolidou sua popularidade.

Essa etapa também permitiu que ele se afastasse do ex-primeiro-ministro José Sócrates, que deixou o poder em 2011 e depois processado por corrupção em 2014, ano em que Costa alcançou o topo do Partido Socialista.