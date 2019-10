Ucrânia revisa casos relacionados a empresa que contratou filho de Biden

O procurador-geral da Ucrânia, Ruslan Ryaboshapka, disse nesta sexta-feira que está revisando todos os casos fechados por seus antecessores, incluindo vários relacionados ao proprietário de uma empresa de gás cuja diretoria executiva teve como integrante o filho do ex-vice-presidente americano Joe Biden.



O comentário de Ryaboshapka vem em meio ao andamento de um inquérito para possível impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vinculado a uma ligação em que o republicano pediu ao presidente ucraniano que investigasse atividades de Biden e de seu filho, Hunter, naquele país. Biden é pré-candidato democrata à eleição presidencial de 2020.



Segundo Ryaboshapka, seu escritório está fazendo uma auditoria de casos antigos, incluindo os que se referem a Mykola Zlochevsky, dono da companhia de gás Burisma, que contratou Hunter Biden em 2014, numa época em que Joe Biden liderava esforços diplomáticos do governo Obama com Kiev.



Embora a coincidência do período tenha gerado preocupações sobre possíveis irregularidades, não há evidências de que atos ilícitos tenham sido cometidos por Biden ou seu filho.



O inquérito para impeachment de Trump foi aberto pela Câmara dos Representantes, de maioria democrata, no último dia 24. Fonte: Associated Press.