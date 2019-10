O porta-voz da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, descreveu hoje o fato de o Reino Unido ter apresentado esta semana uma proposta para tentar resolver o impasse do Brexit como um "passo importante", mas ressaltou que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a descreveu como "uma oferta em aberto".



Steffen Seibert, porta-voz de Merkel, disse que a chanceler conversou por telefone com Johnson na quarta-feira (02), mas ressaltou que as negociações estão a cargo da Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia.



Seibert disse ainda que um eventual acordo sobre o Brexit "deve preservar a integridade do mercado único, deve ser viável e deve evitar uma barreira física na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte".



Ele não fez mais comentários sobre a proposta de Johnson, que, na opinião de várias autoridades europeias, está bem aquém do necessário para um acordo.



Seibert reiterou que um Brexit sem acordo "não é de interesse de ninguém", mas que estão sendo feitos preparativos para esse possível resultado. Fonte: Associated Press.