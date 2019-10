Repressão a protestos mata 28

O Iraque viveu ontem o dia mais sangrento da semana, quando 28 pessoas foram mortas em confrontos sem precedentes entre manifestantes e forças de segurança do país. Os protestos visam à renúncia dos políticos considerados corruptos e exigem mais empregos para os jovens, movimento que foi ampliado para grande parte do Sul do país, apesar de um toque de recolher.





A mobilização representa grande teste para o governo do primeiro-ministro Adel Abdel Mahdi, que completará um ano no cargo. Ontem, as forças especiais entraram em ação em Bagdá com veículos blindados para conter a multidão, enquanto a polícia atirava para o alto com munição real. Os feridos eram carregados em “tuk-tuks” (triciclos motorizados) pelos colegas.





Em entrevista à agência de notícias AFP, um jovem de 22 anos, graduado e desempregado, advertiu: “continuaremos até a queda do regime”. “Quero trabalhar, quero poder me casar, mas só tenho 250 dinares no bolso (menos de 20 centavos de euro)”, disse o rapaz, denunciando que, enquanto isso “as autoridades estão levando milhões”.





De bengala, enquanto observava os confrontos, o aposentado Abu Jaafar explicou que se aproximou “em apoio aos jovens”. “Por que os policiais estão atirando em outros iraquianos como eles? Também sofrem como nós. Deveriam nos ajudar e nos proteger”, frisou.





O descontentamento social gerado pela corrupção, pelo desemprego e por serviços públicos insuficientes resultou em um movimento espontâneo, sem o comando de um partido, ou de um líder político ou religioso, algo inédito no Iraque. No entanto, na quarta-feira à noite, o líder xiita Moqtada al-Sadr decidiu participar e pediu a seus simpatizantes, que paralisaram o país em 2016 com manifestações na capital, que organizem “protestos pacíficos”. O pedido do clérigo pode levar ao aumento do número de manifestantes nas ruas. Na província de Zi Qar, ao Sul do país e que tem a cidade de Nasiriyah como capital, 17 pessoas foram mortas desde terça-feira.