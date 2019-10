Diálogo com Coreia do Norte vai continuar, garante Trump

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (3) que os Estados Unidos continuam comprometidos com o diálogo sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, apesar do mais recente teste de mísseis de Pyongyang.

"Querem conversar, e nós conversaremos com eles", disse Trump a repórteres na Casa Branca, em sua primeira reação pública ao anúncio da Coreia do Norte do que chamou de "nova fase" em seu arsenal.

"Vamos ver", acrescentou Trump quando perguntado se Pyongyang havia ido longe demais com esse teste de mísseis.

A Coreia do Norte anunciou nesta quinta que testou com sucesso um "novo tipo" de míssil balístico lançado de um submarino. Este foi o teste mais significativo desde que Pyongyang começou a dialogar com Washington em 2018 para abandonar suas armas nucleares.

Analistas advertiram que se for confirmada, esta nova capacidade representará um passo significativo para o programa de armas norte-coreano.

As negociações entre Washington e Pyongyang estão em ponto morto desde o fiasco da segunda cúpula entre Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em fevereiro, em Hanói.

Uma equipe de negociadores norte-coreanos partiu para Estocolmo nesta quinta-feira. Kim Myong-gil, um dos principais representantes da Coreia do Norte, está acompanhado de outras três autoridades de seu país, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

As discussões, que supostamente reviverão o processo diplomático, devem começar na Suécia, neste fim de semana, em um local ainda não anunciado.

Pyongyang tem aumentado os disparos de mísseis de curto alcance desde julho, descritos como "provocações" pelas autoridades americanas, mesmo que Trump tenha sido muito mais conciliador.

A Coreia do Norte é proibida de lançar mísseis balísticos por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

- Portas fechadas na ONU -

A pedido de França, Reino Unido e Alemanha, o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reunirá no início da próxima semana para analisar os últimos testes de mísseis da Coreia do Norte.

Os três países europeus consideram que deve ser mantida a pressão sobre Pyongyang.

Em agosto, após outro teste de mísseis de Pyongyang, os três membros do Conselho convocaram outra reunião, que terminou com uma declaração dos três destacando a necessidade de se manter as sanções internacionais contra Pyongyang, sobre quem pesa uma proibição de testes de mísseis balísticos.

- À mesa, demonstrando força -

Para Ankit Panda, da Federação de Cientistas Americanos, o lançamento de ontem foi "o primeiro teste de um míssil com capacidade nuclear desde novembro de 2017".

"Os 'homens-foguete' de Kim Jong-un têm estado ocupados" durante as ações diplomáticas de 2018-2019, acrescentou.

É frequente que a Coreia do Norte acompanhe seus esforços diplomáticos com movimentos militares, o que, de acordo com analistas, funciona como um elemento de pressão para as negociações.

Em agosto, apenas horas depois de anunciar sua vontade de retomar conversas de alto nível, Pyongyang testou um enorme sistema "lançador múltiplo de foguetes".

O governo norte-coreano também fez vários testes com armamento recentemente. O presidente Trump minimizou estes gestos, alegando que se tratava de um armamento "pequeno".

Além disso, afirmou Trump, suas relações pessoais com Kim se mantinham em um bom nível.

