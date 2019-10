Pentágono cooperará com Congresso no processo de impeachment de Trump

O Pentágono anunciou nesta quinta-feira que vai cooperar com o Congresso na investigação para o impeachment do presidente Donald Trump, acusado de ter bloqueado um contrato de armamento para pressionar a Ucrânia com objetivos eleitorais.

"Hoje, o conselheiro jurídico (...) ordenou a todos os órgãos do departamento de Defesa que enviem todos os documentos e arquivos correspondentes, com a finalidade de que sejam arquivados e revistos", declarou Jonathan Hoffman, porta-voz do Pentágono.

Esta decisão foi adotada a título preventivo e não devido à pressão dos legisladores democratas que conduzem a investigação sobre Trump, destacou o porta-voz.

"Entendo que se trata de uma prática relativamente corrente quando existe um forte interesse do Congresso ou do procurador-geral sobre o tema: o departamento adota medidas preventivas para garantir que os dados estejam disponíveis. Para mim, trata-se de uma medida relativamente de rotina e preventiva".

Hoffman assinalou que o secretário de Defesa, Mark Esper, não participou da conversa por telefone no dia 25 de julho entre Trump e o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, na qual o líder americano pede um "serviço" quando o ucraniano lhe comunica a intenção de comprar mísseis antitanque Javelin.

"O secretário tem uma agenda muito pesada. Não passa os seus dias escutando telefonemas".

O governo americano validou nesta quinta-feira a venda de 150 mísseis e 10 lança-mísseis Javelin à Ucrânia, por 39,2 milhões de dólares.