Londres e Bruxelas trocam acusações sobre possível fracasso do Brexit

A menos de um mês para a separação, autoridades do Reino Unido e da União Europeia (UE) trocaram farpas nesta quinta-feira (3) sobre a responsabilidade de trabalhar para alcançar um acordo que permita evitar um Brexit caótico, tendo como base as novas propostas britânicas.

"Continuamos abertos, mas não convencidos", disse o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que conversou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, sobre sua proposta apresentada no dia anterior para chegar a um acordo de desvinculação antes de 31 de outubro, data do Brexit.

Esta "proposta final", nas palavras de Johnson, demonstram a seriedade de seu governo. "Não cumprem tudo o que desejávamos, mas, com essas concessões, fazemos uma verdadeira tentativa de superar o abismo", declarou diante da Câmara dos Comuns.

O premier reiterou que, se a UE não demonstrar a mesma disposição, o Reino Unido abandonará o bloco de forma brutal, sem pedir mais adiamentos, um resultado "que seria um fracasso, pelo qual todas as partes seriam responsáveis", acrescentou.

O plano de Johnson consiste em modificar o rejeitado Tratado de Retirada fechado em novembro pela ex-primeira-ministra Theresa May com Bruxelas: como manter aberta a fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, país-membro da UE.

O acordo de May, que os líderes europeus chamaram de "melhor possível, único possível", foi rejeitado três vezes pelos deputados britânicos.

A nova proposta não é muito diferente das primeiras versões do Tratado de Retirada: a Irlanda do Norte permaneceria no mercado único europeu no que diz respeito às mercadorias, ao contrário do restante do país. E todo Reino Unido sairia da união alfandegária europeia para poder negociar acordos comerciais com outros países.

A ideia esbarra, porém, nos mesmos obstáculos: as críticas de Bruxelas e a rejeição da oposição britânica.

"Nenhum deputado trabalhista pode respaldar este acordo temerário", afirmou o líder opositor Jeremy Corbyn, que acredita que será rejeitado em Bruxelas, na Câmara dos Comuns e em todo seu país".

- Bruxelas pede soluções -

Johnson já havia passado a bola para o lado da União Europeia ao solicitar, na quarta-feira (2), "alguma concessão" para alcançar um compromisso que evite um Brexit sem acordo. Mas a Comissão Europeia, que negocia em nome da UE, já encontrou "pontos problemáticos" na proposta.

"Resta trabalho por fazer, e este trabalho deve ser feito pelo Reino Unido, não o contrário", afirmou a porta-voz do Executivo europeu, Natasha Bertaud. "É o Reino Unido que sai da UE e não a UE que sai do Reino Unido", acrescentou.

Vários diplomatas europeus resumiram que os problemas se concentram na separação de medidas regulatórias e controles alfandegários, bem como no veto que a assembleia da Irlanda do Norte teria por sua continuidade no mercado único europeu.

No entanto, as equipes de negociação europeias e britânicas começaram a discutir, segundo um diplomata, avisando que o prazo não é 31 de outubro ou 17 e 18 de outubro, quando será realizada a cúpula europeia, mas dentro de dez dias.

"A UE não é responsável pela proposta ter chegado ontem [quarta-feira] (...) Se um acordo não for alcançado antes do Conselho Europeu [meados de outubro], a culpa não será nossa", disse outro diplomata.

A Eurocâmara, que poderia dar seu consentimento para um pacto para que este entre em vigor, advertiu também nesta quinta que a proposta britânica não constitui "a base de um acordo" que poderiam aprovar.

"A estratégia de Johnson consiste em culpar o outro, neste caso a UE, quando o plano for rejeitado", denunciou o deputado independentista escocês Ian Blackford na Câmara dos Comuns.

Desde que chegou ao poder no fim de julho, em substituição a Theresa May, o carismático e controverso primeiro-ministro acumula fracassos no Parlamento. Sofreu uma rebelião da bancada conservadora, perdeu a maioria absoluta, viu a aprovação de uma lei que o obrigaria a solicitar um novo adiamento do Brexit e a rejeição de seu pedido de eleições antecipadas.

Também ganhou a inimizade de muitos deputados, ao anunciar uma suspensão do Parlamento de cinco semanas, de 10 de setembro a 14 de outubro. A medida foi denunciada como uma estratégia para amordaçar os opositores e acabou sendo anulada pela Justiça, que a considerou ilegal.

Enquanto isso, os europeus reiteram que esse pedido deve ser acompanhado de um bom motivo, como eleições antecipadas, para ser aceito.